Минтранс продолжает принимать противоэпидемические меры

Министерство транспорта и связи Украины продолжает принимать меры для недопущения проникновения вируса гриппа А/H1N1 на территорию Украины.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины со ссылкой на первого заместителя министра транспорта и связи Владимира РАБОТНЕВА.

В частности, в соответствии с Локальным планом действий Минтранса относительно недопущения проникновения на территорию Украины вируса, с мая был усилен противоэпидемический режим и проведены дезинфекционные мероприятия в местах массового пребывания людей (аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, морские и речные вокзалы).

В настоящее время проведены инструктажи экипажей, проводников, бортпроводников и других работников, осуществляющих обслуживание пассажиров, относительно основных симптомов гриппа и порядка осуществления профилактических мер в случае выявления больных с подозрением на это заболевание.

Создан запас дезинфицирующих и моющих средств, разрешенных Минздравом к использованию. На предприятиях транспорта создан запас марлевых повязок, резиновых перчаток, защитных очков для индивидуальной защиты работников, осуществляющих обслуживание пассажиров и транспорта.

В медицинских пунктах на железнодорожных, морских вокзалах и в аэропортах предусмотрены помещения для временной изоляции больных, которые прибыли из стран, где отмечено распространение гриппа типа А/H1N1.

Постоянно осуществляется медицинский (санитарный) послерейсовый осмотр экипажей судов, поездных бригад и другого персонала, которые прибывают из стран, где выявлено заболевание гриппом типа А/H1N1, а также осмотр пассажиров, которые прибывают из стран, где обнаружен этот вирус.

По словам В.РАБОТНЕВА, среди других профилактических средств – повышение осведомленности населения. В частности, среди работников отрасли, пассажиров в залах ожидания, у касс, в транспортных средствах распространяются «Памятки о мерах профилактики гриппа типа А/H1N1», а на пути следования и в местах скопления пассажиров через громкоговорящую связь объявляется информация о проявлениях гриппа и необходимости использования средств личной гигиены.

В случае выявления заболевания или подозрения на заболевание гриппом типа А/H1N1 работники отрасли обязаны немедленно информировать территориальные учреждения здравоохранения и санэпидемстанции.

Напомним, при Министерстве транспорта и связи Украины работает оперативный штаб по вопросам недопущения проникновения на территорию Украины вируса А/H1N1 под руководством первого заместителя министра транспорта и связи Украины Владимира РАБОТНЕВА (создан приказом Минтранссвязи 30 апреля т.г.). Штаб оперативно взаимодействует с аналогичными оперативными штабами Минздрава, МИД, МЧС, Минагрополитики, Госпогранслужбы, Гостаможслужбы и ежедневно информирует Минздрав о мерах, которые Минтранссвязи применяет с целью недопущения проникновения вируса в Украину.

Кроме того, усилено сотрудничество с санитарно-эпидемиологической службой, разработаны общие планы мер по недопущению заноса и распространения указанного заболевания.

5 мая 2009 года утвержден Локальный план действий по недопущению проникновения вируса на территорию Украины.