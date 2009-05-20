Если в глаз попало инородное тело

Глаза – это орган, который позволяет нам ориентироваться в окружающем мире. До 80% информации мы получаем через зрение. Для нас настолько естественно видеть, что мы забываем, насколько сложен и хрупок этот созданный природой механизм. Между тем, банальное запорошение может привести к развитию инфекции и слепоте… Если вовремя своим глазам не помочь. Какая именно первая помощь возможна при запорошении и попадании в глаза инородных тел, особенно важно знать людям, работающим на стройке, грязном производстве, сельском хозяйстве.

Предположим, в глаза попала не просто пыль, а например, красный перец. В этом случае глаза водой лучше не промывать. Так к чему же следует прибегнуть, чтобы оказать первую помощь запорошенным глазам?

В прошлом веке глаза при воспалении рекомендовали промывать раствором борной кислоты. Но сейчас этот способ стал менее популярным в связи с тем, что наука шагнула далеко вперед не только в области составления лекарственных препаратов, но и в их анализе. Раствор борной кислоты теперь считается скорее опасным для глаз, чем лечебным и попал в категорию «одно лечит - другое калечит».

Традиционно эффективными остаются чайная заварка, слабый раствор ромашки, раствор календулы. Поврежденный глаз можно протереть ватным тампоном, обильно смоченным в растворе одного из вышеперечисленных средств. Глаза можно промыть, налив раствор в специальный медицинский стаканчик или использовать обычную чайную чашку. Глаз опускается в жидкость открытым, при этом им надо энергично поморгать и повращать белком в разные стороны. Если процедура рассчитана на оба глаза, то перед промывкой второго жидкость в стаканчике нужно заменить.

Чтобы унять боль и жжение, хорошо применять контрастные недолговременные припарки. Плоские ватные тампоны, обильно смоченные и отжатые в горячей и холодной крутой заварке черного чая, попеременно прикладываются к глазам на 3 минуты.

Если боль долго не утихает, и вдруг получилось осложнение, то одним из самых эффективных средств, которое сопоставимо с дорогими медикаментами, является козье молоко. Его лечебные качества давно славятся в народной медицине, и доказаны наукой. Козье молоко применяется в лечении катаракты глаза и эффективно при снятии симптомов жжения и отечности. Проблема только в том, что урбанисту найти натуральное козье молоко в короткие сроки достаточно трудно.

После промывки любым средством в глаз следует закапать альбуцид: это противовоспалительное средство блокирует развитие инфекции.

Для снятия отеков применяются также компрессы из крепко заваренного чая и компрессы из картофеля, нарезанного тонкими пластинками, или картофельной кашицы. А вот некоторые народные целители считают, что самое верное средство при оказании первой помощи глазам - промыть их мочой.

Естественно, что после того, как будет оказана первая помощь пострадавшим глазам, все-таки следует обратиться к врачу.

ubr.ua