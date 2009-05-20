Гипертонию может вызывать вирус

Повышение артериального давления – одно из самых распространённых человеческих заболеваний, которое уже давно воспринимается почти как норма. Между тем в большинстве случаев истинная причина его появления, так и не устанавливается. Американские учёные пришли к выводу, что одним из пусковых механизмов может быть инфицирование "популярным" вирусом.

Только в США от гипертонии страдает каждый третий взрослый. А по всему миру — миллионы, если не миллиарды людей. В год семь миллионов из них умирает от всякого рода осложнений. Это инфаркты и инсульты, сердечная и почечная недостаточность, ишемическая болезнь и сердца и множество других проблем со здоровьем.

Чтобы добиться действительно хороших результатов (и ничего не пропустить) в команду были собраны специалисты из разных областей науки: инфекционисты, кардиологи, аллергологи и специалисты по патологиям различного характера.

Учёные провели опыты на четырёх группах лабораторных мышей (по 12 в каждой). Первую — держали на стандартной диете и заразили цитомегаловирусом (cytomegalovirus) спустя четыре недели после начала эксперимента. Второй (здоровой) — ввели в рацион много продуктов, содержащих холестерин. Третью — кормили также как и вторую и через четыре недели тоже инфицировали вирусом. Контрольную группу здоровых мышей кормили обычной едой.

Спустя ещё шесть недель учёные провели серию исследований артериального давления в сонной артерии животных.

В своей статье, опубликованной в открытом доступе в журнале PLoS Pathogens, авторы пишут, что те мыши, что были заражены цитомегаловирусом имели большее кровяное давление, нежели здоровые (примерно на 10 миллиметров ртутного столба). К тому же диета с высоким содержанием холестерина ещё сильнее ухудшала положение (повышение в среднем на 50 миллиметров ртутного столба).

Давно известно, что рацион — одна из основных причин ожирения, которое весьма способствует развитию гипертонии (и не только). Кроме того, не меньшее влияние оказывает наследственность.

О том же, что в процесс может быть вовлечён ещё и вирус, упоминалось лишь кратко в нескольких исследованиях (в частности в качестве виновников назывались вирус герпеса HHV-8 и вирус СПИДа HIV-1). Однако на этот раз учёные впервые разобрались, как именно инфицирование вирусом приводит к повышению артериального давления.

Между тем, цитомегаловирусом по разным подсчётам заражены от 50 до 99% всего взрослого населения планеты. Он передаётся через биологические жидкости (будь то слюна, слёзы, кровь, моча или сперма), а также от матери к новорождённому младенцу (более того, этот вирус чаще других передаётся от женщины к ребёнку при рождении).

Часто он никак не проявляет себя, и лишь когда иммунная система человека даёт сбой, могут появиться какие-либо симптомы инфекции. Например, это происходит, если ребёнок рождён раньше срока или человек в возрасте переживает операцию по трансплантации.

Специалисты уверены, что результаты, полученные на мышах, можно перенести и на человека. По крайней мере, дальнейшие опыты, проведённые с культурами человеческих клеток, показали, что заражённые экземпляры вырабатывают больше ренина (renin), белка, который участвует в процессе регулирования кровяного давления.

"Почти в 90% случаев истинная причина гипертонии остаётся невыясненной, и мы полагаем, что вирус вносит свой значительный вклад", — говорит ведущий исследователь профессор Клайд Крампэкер (Clyde Crumpacker) из медицинской школы Гарварда (Harvard Medical School).

Это открытие (в случае его подтверждения в отношении людей) может привести к появлению новых более эффективных средств лечения гипертонии, считают учёные.

"Возможно, повышенное давление можно будет побороть с помощью антивирусных препаратов или даже вакцины", — говорит Крампэкер в пресс-релизе Гарварда.

Конечно, вряд ли вирус является единственной причиной гипертонии. Диету и наследственность по-прежнему не стоит оставлять без внимания. Но, возможно, проведение комплексного лечения даст лучший результат.

Кстати, буквально на днях две независимые группы учёных заявили о том, что ими в ходе масштабного исследования были обнаружены гены и генетические варианты, наличие которых также приводит к риску развития гипертонии.

Отметим, что связь распространённого заболевания и вируса (а также бактерий) вскрывается далеко не впервые. Самый выдающийся пример, пожалуй, открытие 70-х годов прошлого века, когда учёные выяснили, что рак шейки матки вызывает папилломавирус человека (human papillomavirus — HPV). Благодаря этому открытию в наши дни вакцинация спасает множество жизней.

В то же время основной причиной язв долгое время считался стресс, однако недавно выяснилось, что настоящий виновник бактерия Helicobacter pylori. По данным американского Национального института здравоохранения (National Institutes of Health) около 90% всех случаев гастрита, язв и рака желудка вызваны именно этой инфекцией.

Недавно было установлено, что иногда ожирение развивается у тех людей, что заражены аденовирусом-36 (human adenovirus 36 — AD-36). Он заставляет делиться жировые клетки (у здорового человека их количество с годами не меняется), в результате человек начинает полнеть.

Развитие диабета первого типа у детей иногда связывают с вирусом Coxsackie B4, который разрушает клетки поджелудочной железы.

Печальный список можно продолжать и дальше, уверены учёные. И нынешнее открытие ещё больше подкрепляет эту уверенность. Но радует то, что выяснение истинных причин заболеваний, позволит найти более действенные методы борьбы с ними.

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