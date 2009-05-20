В школьных принадлежностях - опасные для здоровья вещества

Представители фонда Матери земли (США) заявили, что большинство школьных принадлежностей выпускается из токсичных видов пластмасс, что подвергает серьезной опасности детское здоровье.

- Если вы приобретаете новые школьные принадлежности, не покупайте яркие и броские пластмассовые предметы, в особенности содержащие три самых опасных вида пластика: акрилонитридил бутадиен стирола (ABC), поликарбонат (PK), полистирол (PS). Старайтесь приобретать деревянные линейки, вместо пластиковых. Мы понимаем, что сейчас потребителям трудно понять, какие из принадлежностей опасны для здоровья их детей, так как производители не указывают на своем товаре из какого сырья он был произведен. Поэтому мы обратились в Конгресс с предложением ввести законодательные поправки, которые обяжут производителей писать полный состав продаваемого изделия.

Полистерол и другие опасные виды пластика, содержат ядовитые добавки, применяемые для смягчения и стабилизации изделий. В основном производители добавляют фталаты, которые вступая в контакт с кожей ребенка могут стать причиной возникновения различных аллергических заболеваний.

www.blackpantera.ru