В Украине ни одно ведомство не отвечает за качество питания в детских коллективах

Повар, диетолог и дизайнер интерьера из Киева прибыли в школьную столовую в Миргороде, чтобы попытаться изменить систему детского питания в рамках существующего бюджетного финансирования. Местные повара уверены, что без дополнительных денег кормить детей вкусно и полезно невозможно, пишет ТСН.

В целом по Украине стоимость школьных обедов колеблется вокруг отметки в 10 гривен. Меньше всего денег выделяют в Херсонской области – лишь 6,95 грн, а в Миргороде это стоит 9,20 грн. Именитый столичный шеф-повар начал наблюдать за процессом приготовления пищи. Его первые предложения относительно улучшения вкуса блюд разбиваются о нормативы – чеснок и перец детям нельзя.

Журналисты попытались выяснить, кто же установил такие правила, но ни в Минобразования, ни в Минздраве на себя ответственность не взяли. Госпродпотребслужба переадресовала к внештатному эксперту – получается, рацион почти четырех миллионов украинских детей зависит от факультативного диетолога.

Читайте такжеВ Украине наблюдается неустойчивая эпидемиологическая ситуация - Госпродпотребслужба

Эксперт Института общественного здравоохранения НАН Украины Мария Гулич признается, что сейчас за нормы питания детей не отвечает никто. "Вы знаете, что существует мораторий на проверки, и он распространяется даже на детские учреждения. Возникает человеческий фактор. Он не может не возникнуть, когда люди знают, что их не будут проверять", - утверждает она. В то же время убеждает, что запрещенные в Миргороде приправы на самом деле в небольших количествах добавлять можно, но единого документа, по которым такие спорные вопросы можно было бы решать, не существует. Стандарты, постановления, дополнения – это разрозненные бумажки, которые только умножают маразм. "Винегрет санстанция не разрешает, запретили", - утверждают в миргородской школе.

Читайте такжеПочти 70 % вспышек пищевых отравлений в Украине произошли в детских коллективах

Детский гастроэнтеролог Наталья Чернега в первую очередь обращает внимание на количество хлеба, который потребляют школьники в столовой. "Ребенок получает быстрые углеводы и сладкое какао", - комментирует завтрак она. Такое меню со дня на день загружает желудки просто сытной, но не полезной пищей. В рационе отсутствуют фрукты и овощи, о балансе веществ и калорий нечего и говорить.

"В целом это катастрофа", - подытоживает свои наблюдения специалист. Поэтому не удивляется тому, что львиная доля продуктов детьми идет прямиком на помойку – это и не вкусно, и не полезно. В анонимном опросе школьников более 72% назвали питание в столовой неудовлетворительным.