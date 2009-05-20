Количество инфицированных новым гриппом достигло 10 тысяч - ВОЗ

Количество инфицированных новым гриппом A/H1N1достигло почти 10 тысяч - это приблизительно тысяча человек в день.

Об этом сообщает радио “Свобода”, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения.

При этом зафиксировано уже 79 смертельных случаев.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН призвал быть «внимательными и осторожными» по отношению к новому гриппу. Выступая в Женеве на заседании ВОЗ, он также предостерег от сокращения расходов на здравоохранение в период экономического кризиса.

По его словам, «это не только плохо с моральной точки зрения, но и неразумно с экономической». Генсек ООН встретился в Женеве с руководителями ведущих фармацевтических компаний, чтобы обсудить с ними производство новой вакцины против вируса A/H1N1.