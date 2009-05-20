Житомирская больница получила новое медоборудование

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО передала Житомирской областной больнице медицинское оборудование для новорожденных.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Е.ЮЩЕНКО передала от Фонда «Украина 3000» инкубатор для новорожденных стоимостью более 62 тыс. грн.

Как отмечалось во время церемонии, это медоборудование было приобретено за средства, собранные во время благотворительной акции, проведенной Фондом и компанией «МакДональдз Юкрейн». В прошлом году во время акции было собрано свыше 1 млн. 600 тыс. грн., которые ее организаторы решили направить на приобретение неонатологического оборудования для 30-ти детских больниц Украины, в том числе и для Житомирской областной детской больницы.

Кроме этого, Фонд «Украина 3000» и компания «РЕАЛТОН» передали Житомирской областной больнице слуховые аппараты для детей с недостатками слуха.

Е.ЮЩЕНКО также посетила Житомирскую школу-интернат для глухих детей, где приняла участие в открытии школьного музея по случаю 80-летия этого интерната и посадила калину на территории школьного сада. От имени Фонда «Украина 3000» школе переданы подарки - книги для библиотеки школы в рамках акции «С книгой – к детям!» и другие.

Е.ЮЩЕНКО побывала и в Свято-Михайловском кафедральном соборе в Житомире.