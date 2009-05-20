Чем полезна обувь на каблуках

Сколько раз нам говорили о том, что высокий каблук вреден для здоровья наших ног? Однако теперь эксперты, похоже, изменили свое мнение. Исследователи из США считают, что ногам вредит вовсе не каблук, а плоская подошва. Некоторые специалисты уже рекомендуют людям покупать обувь на каблуках, чтобы сохранить здоровье ног.

Без сомнения, обувь на плоской подошве очень удобна, однако она может стать причиной боли в ступнях и спине, мозолей, шишек на пальцах и даже артрита. «За последние три года мы заметили значительное увеличение количества проблем, связанных с обувью на плоской подошве», — рассказал хирург Майк О’Нейл (Mike O’Neill), председатель Общества врачей ортопедов. Он считает, что плоская обувь может привести к следующим неприятностям со здоровьем:

· Вместо того чтобы нормально ходить, люди часто начинают шаркать ногами, что ухудшает осанку.

· Плоская подошва способствует наклону стоп внутрь, что приводит к растяжению связок. Растянутые связки нарушают правильную постановку пальцев стопы, что приводит к сильным болям и появлению шишек.

· Когда ступни наклоняются внутрь, они тянут за собой колени. От этого колени могут воспаляться и болеть. Это может привести к развитию артрита.

· Если в плоской обуви бегать или взбираться вверх, недостаток поддержки стопы может привести к воспалению голеней и болям в них.

Специалисты считают, что идеальная высота каблука – 2,5 сантиметра. Итальянские ученые ранее обнаружили, что ношение каблуков положительно влияет на сексуальное здоровье женщин. Правильная осанка, которая поддерживается при ношении обуви на каблуках, улучшает кровоснабжение мышц тазового дна, что способствует прекрасным ощущениям во время секса.

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