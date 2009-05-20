Какая у вас мотивация к курению? Тест

При помощи предлагаемого теста для всех курящих дам, можно определить причину, по которой они не отказываются от этой пагубной привычки. Ответив на вопросы теста, вы должны оценить свои ответы по такой системе: всегда – 5 баллов, часто – 4 балла, время от времени – 3 балла, редко – 2 балла, никогда -1 балл. Ниже вы можете ознакомиться с вопросами теста.

1. Курение помогает сохранять мне бодрость.

2. Вам доставляет удовольствие сам факт присутствия сигареты в вашей руке в процессе курения.

3. Выкуренная сигарета доставляет вам приятные и расслабляющие ощущения.

4. Вы предпочитаете закурить сигарету в моменты злости на кого-либо.

5. Если у вас закончились сигареты, то вы всегда найдете способ их приобрести, так как иначе вас будет преследовать чувство беспокойства.

6. Курение для вас проходит на подсознательном уровне, оно доведено до автоматизма.

7. Выкуренная сигарета выступает в роли стимулятора, чтобы почувствовать себя бодрее.

8. Вам доставляет удовольствия сам процесс и те действия, которые вы осуществляете при закуривании сигареты.

9. Процесс курения попросту приятен.

10. Вы закуриваете в тех случаях, когда чем-то расстроены или чувствуете себя некомфортно.

11. Вы четко осознаете тот факт, когда не удается закурить сигарету.

12. Вы можете неосознанно закурить следующую сигарету, не дождавшись, когда в пепельнице затухнет первый окурок.

13. С первой затяжкой вы ощущаете воодушевление и подъем.

14. Вам доставляет удовольствие даже вид выдыхаемого дыма.

15. Чаще всего у вас возникает желание закурить сигарету при ощущении комфорта и расслабленности.

16. Больше всего вас тянет к сигарете тогда, когда возникает желание отвлечься от забот, или вас терзает тревога.

17. Вы сильно желаете закурить тогда, когда прошло некоторое время после последней выкуренной сигареты.

18. Порой вы обнаруживаете во рту сигарету при этом, не вспомнив, когда и как вы ее закурили.

Теперь пришла пора подвести итоги, подсчитайте сумму набранных баллов, которые помогут вам определить преобладающие факторы в мотивации к курению.

Сумма набранных вами баллов может варьироваться от трех до пятнадцати – мотивация слабая.

При сумме в семь-одиннадцать баллов – средняя мотивация.

Сумма баллов выше одиннадцати – мотивация сильная.

Если вы ответили на некоторые вопросы «всегда» или «часто», то:

1-7-13 – вы пытаетесь добиться стимулирующего эффекта от курения.

17-8-18 – у вас просто потребность в манипулировании сигаретой.

3-9-19 – желаете добиться расслабляющего эффекта.

4-10-16 – используете сигарету в качестве поддержки при нервных напряжениях.

5-10-17 – у вас присутствует психологическая зависимость, когда вы испытываете непреодолимое желание курить.

6-12-18 – банальная привычка.

www.gen.su