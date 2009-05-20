Анализ крови: что должно насторожить?

Особенное внимание должно обратить на себя ускоренное СОЭ, как правило, в сочетании с анемией, рассказала УНИАН заместитель директора Национального института рака доктор медицинских наук врач-гематолог Ирина КРЯЧОК.

Это должно насторожить пациента и заставить обратиться к гематологу. СОЭ у женщин в норме составляет до 15 мм в час, у мужчин - до 10 мм в час. При онкогематологическом заболевании, СОЭ, как правило, выше 30 мм в час. О наличии анемии свидетельствует снижение уровня гемоглобина у женщин ниже 120 г/л, у мужчин - ниже 130 г/л, особого внимания требует ситуация, когда уровень гемоглобина ниже 100 г/л.

Количество лейкоцитов у взрослого человека в норме колеблется от 4 до 9х1012/л. Данные клетки выполняют много функций в организме человека, главная из которых – обеспечение защиты организма от инфекций. При отклонении данного показателя от нормы также следует проконсультироваться у доктора. Количество тромбоцитов –клеток крови, которые отвечают за свертываемость крови, в норме составляет от 160 до 400 х109/л, если их показатели или выше, или ниже, нужно обратится к гематологу за консультацией. Следует помнить, что кроветворная система крови является очень лабильной и реагирует на разные ситуации, которые возникают в организме человека. Отклонения от нормы в анализе крови не всегда являются признаком злокачественного заболевания крови, а могут быть проявлением какого-либо острого заболевания (бактериальные, вирусные инфекции) или же симптомом незлокачественного заболевания крови (анемии). Тем не менее, в ситуации, когда выявлены изменения в анализе крови, лучше получить консультацию у специалиста-гематолога.