Наполеон умер от почечной недостаточности

Датский врач-нефролог, ныне 82-летний пенсионер Арне Серенсен в своей новой книге "Почки Наполеона" развенчивает одну из легенд, окутывающих смерть французского императора.

В увидевшей только что свет монографии он утверждает, что Бонапарт умер в результате почечной недостаточности, а вовсе не из-за отравления мышьяком. Главный тезис его труда гласит, что Наполеон на протяжении многих лет страдал почечно-каменной болезнью, от которой в конце концов и скончался.

История французского императора - страстное увлечение бывшего главного специалиста по болезням почек в больнице Аалборга /север Дании/. В течение полувека Арне Серенсен изучал и анализировал жизнь и здоровье Наполеона - с детства и до кончины императора.

По его убеждению, Бонапарт с юных лет имел сужение мочеиспускательного канала, страдал хроническими инфекциями мочевого пузыря, почечно-каменной болезнью и обструктивной нефропатией, которые и привели к осложнениям со смертельным исходом.

Выводы Серенсена опираются на многочисленные документы - дневники самого Наполеона и показания его матери, а также на объективные результаты клинического анализа фактов, которые в прошлом были предметом ошибочных интерпретаций.

По его словам, Наполеон с 1790 года испытывал сильнейшие боли при мочеиспускании, так что однажды даже произнес вещие слова: "Это будет моя смерть". Иногда он был вынужден стоять под пушечным огнем по 30 минут, пытаясь опорожнить мочевой пузырь.

Смерть 51-летнего Наполеона 5 мая 1821 года на острове Святой Елены различные исследователи пытались объяснить следующими причинами: отравление мышьяком, рак желудка, а также злоупотребление промываниями желудка, которые привели к нарушению работы сердца.

itar-tass.ru