За 10 лет в Украине количество детей уменьшилось вдвое: с 14 до 7 миллионов

Верховная Рада приняла внесенный президентом закон «О внесении изменений к некоторых законов Украины относительно усиления гарантий безопасности детей (№3579).

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в Закон "Об основах национальной безопасности Украины", которыми предусмотрено, что охрана детства является одной из важных сфер национальных интересов Украины. При этом признается, что рост опасности для жизни и здоровья гражданского населения, прежде всего детей, в результате военных действий или вооруженных конфликтов; увеличение числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, которые воспитываются в интернатных заведениях, а также семей с детьми, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, на современном этапе являются одними из основных угроз национальным интересам и национальной безопасности Украины.

Кроме того, законом вносятся изменения в Закон Украины "Об основах внутренней и внешней политики", согласно которым обеспечение особой заботы о ребенке и реализации его прав определено как принцип внутренней политики. Соответственно расширяется содержание основных принципов внутренней политики в социальной и гуманитарной сферах.

В Заключительных положениях закона сказано, что он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования. Также указано, что Кабинет министров должен во время разработки проекта закона о государственном бюджете на 2018 год предусмотреть существенное повышение размера прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет и для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Также предусмотрено, что правительство до 1 января 2018 года должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона по улучшению социальной защиты семей с детьми и установлению справедливых социальных гарантий детям.

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Спорыш отметил, что принятие данного закона «усилит внимание правоохранительных органов и военнослужащих к вопросу соблюдения прав ребенка».

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что «за 10 лет численность детского населения уменьшилась с 14 миллионов до 7 миллионов».

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По ее словам, за последние 5 лет, «а особенно сейчас, в период войны, не от вооруженной агрессии ежегодно растет число детей, ставших жертвами преступлений, - это около 8 тысяч детей».

При этом Луценко добавила, что в результате разбойных нападений в 2014 году пострадали 48 детей, в 2015 - 68, за 11 месяцев 2016 пострадали 98 детей, а в этом году - более 100 детей.

Луценко отметила, что от изнасилований в 2014 году пострадали 80 детей, в 2015 году - 64, а в 2016 году - 75.

По ее словам, сейчас в Украине существует большая сеть интернатных заведений, но власти ставят себе целью «превратить их в дома семейного типа».