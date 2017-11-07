Минздрав ищет руководителя для Центра здоровья, а пока медицинское ведомство возглавляет финансист

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Минздрав объявил очередной конкурсный отбор на должность генерального директора Государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины".

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Основные направления деятельности Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины - обеспечение сохранения и укрепления здоровья населения; обеспечение проведения оценки эпидемиологических рисков, эпидемиологического надзора и мониторинга заболеваний, мероприятий по организации биологической безопасности и биологической защиты, проведение лабораторных исследований в сфере санитарного и эпидемиологического благополучия населения и принятия специальных мер, направленных на предупреждение, локализацию и ликвидацию вспышек инфекционных заболеваний и эпидемий, в том числе связанных с опасными, особо опасными и новыми инфекционными заболеваниями; осуществление групповой и популяционной профилактики заболеваемости инфекционными и неинфекционными болезнями и т.п.

Срок представления документов - до 24 ноября 2017 года.

До этого центр возглавляла Наталья Низова, которую в 2016 году выбрали победителем в конкурсе на эту должность. С ней был подписан контракт на 1 год.

Сейчас исполняющий обязанности Центра общественного здоровья Минздрава - Александр Вовченко, который по образованию является финансистом.