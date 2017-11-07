Как избежать заражения болезнью Боткина: рекомендации инфекционистов

Вирусный гепатит А (болезнь Боткина, болезнь грязных рук, желтуха) – это острая инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи инфекции, преимущественным поражением печени и пищеварительного канала.

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Распространение вируса происходит преимущественно в теплый период года. Однако через длительный инкубационный и субклинической стадии характеризуется всплесками инфекций весной и осенью.

Наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдается среди детей в возрасте младше 15 лет, подчеркивают инфекционисты.

Источником инфекции является больной человек с любыми формами заболевания. Инкубационный период – 7-50 дней (в среднем 15-45 дней). К вирусу восприимчивы исключительно люди, вне зависимости от возраста.

Медики отмечают, что вирус гепатита А выделяется с фекалиями больных гепатитом и передается от человека к человеку (после контакта с больным), через воду и пищевые продукты, загрязненные испражнениями больного человека, предметы быта и грязные руки, несоблюдение правил личной гигиены.

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Медики рекомендуют - чтобы избежать заражения вирусом гепатита А необходимо: