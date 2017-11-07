Как избежать заражения болезнью Боткина: рекомендации инфекционистов
Наиболее действенным этапом по ликвидации заболеваемости вирусным гепатитом А является вакцинация.
Вирусный гепатит А (болезнь Боткина, болезнь грязных рук, желтуха) – это острая инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи инфекции, преимущественным поражением печени и пищеварительного канала.
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Распространение вируса происходит преимущественно в теплый период года. Однако через длительный инкубационный и субклинической стадии характеризуется всплесками инфекций весной и осенью.
Наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдается среди детей в возрасте младше 15 лет, подчеркивают инфекционисты.
Источником инфекции является больной человек с любыми формами заболевания. Инкубационный период – 7-50 дней (в среднем 15-45 дней). К вирусу восприимчивы исключительно люди, вне зависимости от возраста.
Медики отмечают, что вирус гепатита А выделяется с фекалиями больных гепатитом и передается от человека к человеку (после контакта с больным), через воду и пищевые продукты, загрязненные испражнениями больного человека, предметы быта и грязные руки, несоблюдение правил личной гигиены.
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Медики рекомендуют - чтобы избежать заражения вирусом гепатита А необходимо:
- * использовать для питья и мытья посуды только кипяченную воду (воду кипятить не менее 10 мин, дать отстояться);
- * не использовать для питья, приготовления пищи и мытья посуды воду из незнакомых источников водоснабжения;
- * при неорганизованном отдыхе для питья и приготовления пищи иметь с собой запас питьевой воды (лучше бутилированную);
- * перед потреблением овощей, фруктов и ягод их необходимо хорошо промыть питьевой водой, для потребления детьми – обдать кипятком;
- * четко соблюдать правила личной гигиены – обязательно мыть руки с мылом перед приготовлением и употреблением пищи, после каждого посещения туалета;
- * не заниматься самолечением, при появлении первых признаков заболевания срочно обратиться к врачу.
- Профилактика вирусного гепатита А, сводится к раннему выявлению и изоляции больных, заключительной дезинфекции в очаге инфекции.
- Лица, контактировавшие с больными, подлежат медицинскому обследованию на протяжении 35 дней на предмет выявления ранних симптомов болезни.
- Основными профилактическими мероприятиями, которые направлены на предотвращение распространения заболевания вирусным гепатитом А, является улучшение коммунального благоустройства городов и сел, обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, соблюдение правил личной гигиены при приготовлении блюд, качественное мытье фруктов и овощей. Наиболее действенным этапом по ликвидации заболеваемости вирусным гепатитом А является проведение вакцинации.