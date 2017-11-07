Сегодня Землю накрыла магнитная буря: врач советует, как предотвратить ухудшение здоровья

В ноябре метеорологи прогнозируют магнитные бури, которые начнутся 7 ноября и продлятся до 11 ноября без перерыва, также довольно беспокойным будет 15 ноября.

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"Люди, которые страдают метеозависимостью, могут испытывать сильную головную боль, тахикардию, головокружение. Если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышается давление, в дни, когда активизируются магнитные бури необходимо максимально сократить список запланированных дел. Перенесите неприятные разговоры или важные визиты на другой день. Избегайте конфликтных ситуаций. Желательно чаще прогуливаться пешком, не стоит увлекаться спиртным или другими тонизирующими средствами", - говорит врач.

Она подчеркивает, что около 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов случаются как раз во время магнитных бурь. "Ученые выяснили, что при колебании магнитного поля Земли, которое происходит вследствие увеличения солнечной активности, кровь курсирует по капиллярам значительно медленнее. Соответственно неизбежно наступает кислородное голодание тканей органов. В организме происходят изменения. Как защитная реакция на негативное воздействие окружающей среды, в такие моменты наблюдается повышение уровня холестерина и адреналина. Это приводит к повышенной утомляемости, раздражительности, усталости, к снижению жизненной активности. В дни магнитных бурь отекает лицо. Гипертоникам в такие дни без лекарств выходить не стоит", - говорит врач.

По ее словам, зависимость человека от погоды не ограничивается только метеозависимостью.

"Есть еще и такое понятие, как метеоневроз. Зависимость многих людей от погоды объясняется не перепадами давления, сменой погоды и не вспышками на Солнце, а проблемами психологическими. Если говорить проще, то метеоневроз – это фатальная зависимость настроения и самочувствия от того, какая за окном погода. Анализы показывают, что в организме все в порядке, но человек реально болен", - советует врач.

"Автомобилисты рискуют попасть в аварию, на работе работник становится крайне невнимательным. Зарубежные ученые пришли к выводу, что преодолевать метеоневроз надо только научными методами. Эта болезнь, хоть и похожа на обычную лень, но является серьезным заболеванием, с которой необходимо активно бороться. Надо научиться получать наслаждение от окружающего мира, во всем видеть прекрасное. В течение рабочего дня нужно делать передихи. Посидите в уютном кафе, понаблюдайте из окна за прохожими", - рекомендует врач.

Она подчеркивает, что очень полезны лечебная физическая культура, закаливание воздушными и солнечными ваннами, регулярный отдых на природе.

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"Эффективны хвойные ванны, которые легко приготовить из хвойного экстракта в домашних условиях. Их продолжительность — 10-15 минут, температура воды — 35-37 градусов, курс лечения — 12-15 процедур. Трудно переоценить также значение здорового образа жизни, отказ от такого фактора риска, как курение. Все это, по нашим наблюдениям, способствует лучшей адаптации организма к меняющимся климатическим условиям. При всех видах метеозависимости следует постоянно делать физические упражнения, закаляться, вести здоровый образ жизни", - отметила врач.