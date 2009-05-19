Ученики спецшколы, отравившиеся лекарствами, в тяжелом состоянии

Шестеро учеников харьковской школы социальной реабилитации, которые отравились лекарствами 18 мая, находятся в больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в официальном сообщении об отравлении детей, размещенном на сайте Харьковской облгосадминистрации.

Главное управление здравоохранения Харьковской ОГА информирует, что шестеро детей с диагнозом «отравление спиртовым раствором чемерицы» тремя машинами скорой помощи 18 мая в 17.00 были доставлены в приемное отделение Областной детской клинической больницы №1.

Все дети (14 и 15 лет) учатся в школе социальной реабилитации, которая подчинена непосредственно Министерству образования и науки Украины.

Дети были доставлены в больницу в тяжелом состоянии с проявлениями интоксикации и брадикардии. Со слов детей установлено, что они употребляли спиртовой раствор чемерицы, который похитили в медицинском пункте школы во время профилактического осмотра.

Все дети были госпитализированы в отделение интенсивной терапии и анестезиологии, где им начата дезинтоксикационная терапия. Детей осмотрел детский кардиолог, им проведены дополнительные исследования.

К сегодняшнему утру состояние всех детей нормализовалось, и они были переведены в соматическое отделение Областной детской клинической больницы №1. Детям проводится плановое обследование, они получают необходимую терапию, сообщает сайт ОГА.