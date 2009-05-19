У жителя Днепропетровска изъято 500 капсул трамадола

Вчера в Днепропетровске сотрудники Управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД в области изъяли у 51-летнего местного жителя 500 капсул трамадола.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУМВД.

Следственным управлением областной милиции возбуждено уголовное дело по ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или аналогов). Продолжается следствие.