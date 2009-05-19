Оптимизм и пессимизм передаются по наследству

Эмоции, которые мы испытываем в течение жизни, могут повлиять на психическое благополучие наших детей. По мнению доктора Альберто Халаб Букея, широкий спектр химических веществ, которые генерируют наш мозг, когда мы испытываем разные настроения, влияют на зародышевые клетки размножения - клетки, которые готовят нам будущее поколение. Такие природные вещества могут затронуть пути, благодаря которым конкретные гены выражаются в зародышевые клетки, определяя каким образом будет развиваться ребёнок, объясняют учёные исследовательского центра Halabe and Darwich /Мексика/.

Клиницисты предложили теорию, что гормоны и химические вещества, вырабатываемые в результате эмоций счастья, депрессии и других психических состояний, воздействуют на сперму и яйцеклетку и в результате способны долгосрочно изменить психику ребёнка в момент его зачатия. Известно, что гормоны, включая эндорфины, а также такие наркотики, как марихуана и героин обладают существенными эффектами на сперму и яйцеклетку, преобразуя в них структуры активных генов. Также давно доказано, что поведение родителей напрямую сказывается на характере детей. Теперь специалисты полагают, что психологическое состояние родителей тоже передаётся генетически по наследству.

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