Нарушение сердцебиения и развитие слабоумия - взаимосвязаны

Ненормальное сердцебиение, известное как мерцательная аритмия, связано с развитием болезни Альцгеймера.

К такому выводу пришли ученые из организации Intermountain Healthcare (Солт-Лейк-Сити, США). Исследователи проанализировали данные о 37 тысячах пациентов, которые на протяжении пяти лет проходили лечение в двадцати клиниках Intermountain Healthcare в Юте, Айдахо и Вайоминге.

Как выяснилось, у людей с мерцательной аритмией болезнь Альцгеймера развивалась на 44% чаще, чем у тех, кто сердечными заболеваниями не страдал. Связь между аритмией и деменцией была наиболее явной у пациентов в возрасте до 70 лет. Они заболевали болезнью Альцгеймера на 130% чаще всех прочих. Врачи также отмечают, что сочетание сердечных нарушений и старческой деменции может быть смертельно опасным. В ходе исследования обнаружилось, что пациенты с болезнью Альцгеймера и аритмией умирали на 61% чаще остальных.

Ранее специалисты доказывали, что люди с мерцательной аритмией подвергаются большему риску обрести некоторые формы деменции. Однако последняя работа стада первым масштабным исследованием, которое наглядно продемонстрировало связь между неправильной работой сердца и развитием болезни Альцгеймера.

Объяснить эту связь можно тем, что оба заболевания имеют отношение к высокому кровяному давлению. Из-за него ухудшаются функции сердца, кровь перестает поступать в мозг в достаточном количестве, и клетки мозга начинают испытывать кислородное голодание. Возможно также, что в основе обоих заболеваний лежит воспаление, поскольку молекулы С-реактивного белка были обнаружены как у больных с аритмией, так и у пациентов с болезнью Альцгеймера. Наконец, третий вариант предполагает, что мерцательная аритмия и болезнь Альцгеймера возникают из-за бессимптомных инсультов. Если эта теория верна, то лечение должно быть направлено на предотвращение тромбообразования, которое и является причиной микроинсультов.

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