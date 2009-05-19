Ющенко посетил Винницкий центр социальной реабилитации детей

В рамках рабочей поездки в Винницкую область Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ознакомился с работой Винницкого областного центра социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями «Горизонт».

Как сообщает пресс-служба Президента, Винницкий областной центр социально-психологической реабилитации молодежи с функциональными ограничениями «Горизонт» рассчитан на 40 детей с детским церебральным параличом и ментальными проблемами.

В Центре 16 штатных сотрудников – реабилитологи, психологи, педагоги, социальные и медицинские работники, также помогают 18 волонтеров.

Глава государства осмотрел комнаты двигательной активности, адаптационной программы, трудотерапии и мастерской.

Общаясь с работниками Центра, В.ЮЩЕНКО поблагодарил их за то, что по зову своего сердца они занимаются детьми с функциональными ограничениями, восстанавливают и поддерживают их физическое и психическое состояние.

Глава государства отметил: в Украине не может быть безразличной политики в отношении людей с ограниченными возможностями. Они должны быть полноправными и активными членами нашего общества.

Президент подчеркнул, что в Винницкой области действует пять центров социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями – больше всего в Украине. Он поблагодарил власти и людей Винничины за все усилия, которые они прилагают в этом деле.

В настоящее время в Украине функционирует 15 центров социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями: АР Крым – 1, Винницкая – 5, Донецкая – 1, Закарпатская – 1, Ивано-Франковская – 1, Одесская – 3, город Киев – 3.

С 2005 года Президент Украины подписал 6 Указов, направленных на решение проблем людей с ограниченными возможностями. В сентябре 2008 года подписаны документы о присоединении к Конвенции ООН о правах инвалидов.