Ученики школы отравились лекарствами

12:44, 19 мая 2009
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Госпитализированы в инфекционную больницу

В Харькове в общеобразовательной школе социальной реабилитации шестеро учеников отравились лекарствами.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, ученики отравились 18 мая настойкой чемерицы. Они были госпитализированы в городскую инфекционную больницу.

В телефонном разговоре заместитель директора школы Светлана ГОЛОБОРОДЬКО заявила корреспонденту УНИАН, что она не будет ни сообщать, ни комментировать это событие.

По ее словам, руководство школы проинформировало областную прокуратуру, а также Министерство образования и науки Украины об отравлении учеников, и «этого достаточно».

Официальной информации об отравлении учеников в Харькове на это время еще нет.

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