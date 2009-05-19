Ученики школы отравились лекарствами
12:44, 19 мая 2009Страна
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Госпитализированы в инфекционную больницу
В Харькове в общеобразовательной школе социальной реабилитации шестеро учеников отравились лекарствами.
Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, ученики отравились 18 мая настойкой чемерицы. Они были госпитализированы в городскую инфекционную больницу.
В телефонном разговоре заместитель директора школы Светлана ГОЛОБОРОДЬКО заявила корреспонденту УНИАН, что она не будет ни сообщать, ни комментировать это событие.
По ее словам, руководство школы проинформировало областную прокуратуру, а также Министерство образования и науки Украины об отравлении учеников, и «этого достаточно».
Официальной информации об отравлении учеников в Харькове на это время еще нет.
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