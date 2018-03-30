Здравоохранение Украины: игра без правил

Заголовок для этой статьи мною выбран не случайно, поскольку трудно в Украине найти еще одну отрасль, в которой разрыв между государственными, закрепленными на уровне Конституции, обязательствами настолько не соответствовал бы реальной ситуации и возможностям отечественной системы здравоохранения.

На страницах «Зеркала недели» из года в год ведется дискуссия о необходимости реформирования отрасли, публикуются интервью с министрами, ректорами вузов, профессорами, экспертами в области здравоохранения, однако если проанализировать эти публикации, складывается впечатление, что все знают быстрый и простой рецепт, как решить большинство проблем отрасли. Одни видят причину неудовлетворительного состояния здравоохранения в недостаточном финансировании, другие — в несовершенстве законодательства, третьи — в устаревшей модели медицинского образования и т.д. И все знают, что надо делать, какие законы принимать, какие приоритеты расставлять, на кого равняться, сколько и кому бюджетных средств выделять.

Однако я утверждаю, что на сегодняшний день целостного видения необходимых реформ в здравоохранении нет ни у кого, а самая большая опасность заключается в желании неподготовленных людей, которые не видят глобальной перспективы своих действий, включиться в процесс реформирования. Они забывают главную заповедь врача: не навреди.

К сожалению, приходится констатировать: медицина стала разменной монетой в политических играх. Для многих партий, отдельных политиков здравоохранение — это площадка для социального популизма и демагогии. О медицине наши политики вспоминают лишь накануне выборов, а пройдя в парламент, приступают к решению более важных, по их мнению, вопросов — приватизация, газ, нефть, строительство дорог и т.д.

Так происходит на протяжении всех лет независимости Украины. И все эти годы система здравоохранения живет в подвешенном состоянии, в ожидании реформ. Врачи мирятся с нищенской заработной платой и ждут ее повышения, пациенты мирятся с низким качеством лечения и его «бесплатностью», депутаты и министры с высоких трибун пафосно рассуждают о состоянии отрасли.

Такое положение дел, вероятно, устраивает многих чиновников, которые видят всю порочность системы здравоохранения Украины, но не имеют и малейшего желания ее менять, поскольку интегрированы в нее своими финансовыми, властными или другими интересами.

Два года назад в своей заметке для «Зеркала недели» (№ 4, 2007 г.) я предполагала, что встречу на пути реформ непонимание и противодействие, однако сегодня могу констатировать, что главное препятствие — это отсутствие заинтересованности, инертность управленцев здравоохранения всех уровней в планировании и разработке реформ.

Верховная Рада принимает отдельные законы, утверждает программы, Кабмин принимает постановления, местные органы власти решают проблемы на местах и все сводится к банальному латанию дыр, без видения стратегической цели. А в это время ситуация в здравоохранении выходит из-под контроля, что стало совсем очевидно после наступления финансово-экономического кризиса.

Достаточно посмотреть на график «Динамика численности населения Украины 1991—2007 гг.», чтобы понять: Украина скатывается в демографическую пропасть. По прогнозам Института демографии и социальных исследований НАН Украины численность постоянного населения Украины уже к 2050 году может уменьшиться до 36 млн. чел. За пятнадцать лет страна потеряла более 6 млн. человек (что сопоставимо с населением таких стран, как Дания, Грузия, Шотландия, Финляндия, Норвегия).

Показатели заболеваемости и смертности не имеют тенденции к улучшению на протяжении всех лет независимости. Наши сограждане живут в среднем на 14—15 лет меньше, нежели в европейских странах. Ежемесячно нас становится меньше на 70—80 тысяч. Треть умерших в Украине составляют люди трудоспособного возраста. В нашей стране более 40% юношей 16—18-летнего возраста не имеют шансов дожить до 60-ти лет.

За этими сухими цифрами — десятки тысяч человеческих трагедий. Но и они не убеждают власть в необходимости первоочередного государственного внимания к проблемам отрасли, которая на сегодня изживает свой ресурс.

В 2009 году для централизованной закупки медицинского и диагностического оборудования, для улучшения и обновления материально-технической базы лечебных учреждений районного, городского и областного уровней по программе «Централизованная закупка оборудования для заведений здравоохранения» не выделено ни копейки бюджетных денег. В то время как по результатам инвентаризации, заведения здравоохранения и научные учреждения Украины нуждаются в медицинском оборудовании на сумму 6 млрд. грн.

Сегодня проблема дефицита квалифицированных медицинских кадров актуальна не только для сельской местности. Во многих медицинских учреждениях каждый третий врач достиг пенсионного возраста.

Профессия врача перестала быть привлекательной для талантливой молодежи. Если раньше поступить в медицинский вуз было очень сложно, то сейчас конкурсы на поступление из года в год сокращаются.

В какой еще стране медицинский работник получает за свой труд зарплату меньше, чем дворник или грузчик, да еще и ту дают не вовремя и по частям?! Несмотря на это, наши врачи каждый день лечат даже самых тяжелых больных, делают трансплантации сердца и почек, пересаживают кожу, удаляют опухоли и т.д.

Наша страна дала миру такие фигуры мирового масштаба, как Амосов, Шалимов, Пирогов, Мечников, Стражеско. Украинская медицинская школа гордится своими современниками: Возиановым, Бондарем, Кнышевым, Емцем, Тодуровым и т.д.

К сожалению, из-за отношения власти к медицине Украину ежегодно покидают около шести тысяч врачей, которые сегодня работают в каждой третьей стране мира.

Несмотря на это, здравоохранение продолжает оставаться на обочине внимания государства. Финансирование отрасли из бюджета ежегодно увеличивается на 28—32%, однако повлиять на негативные тенденции в состоянии здоровья населения только финансовыми вливаниями невозможно.

С трибуны Верховной Рады я неоднократно заявляла, что общество и государство ответственны перед нынешним и будущими поколениями за уровень здоровья и сохранение генофонда народа Украины. Вопрос, который сегодня касается здоровья одного человека, завтра может обернуться колоссальными потерями для экономического потенциала страны и, следовательно, представлять реальную угрозу национальной безопасности.

Несовершенная система управления отраслью и кадровая политика последних лет стали причиной несвоевременного принятия стратегически важных для проведения реформ решений, привели к нерациональному использованию имеющихся финансовых, материальных и кадровых ресурсов.

Власть продолжает сознательно удерживать неэффективную и недееспособную систему здравоохранения, которая не удовлетворяет ни больных, ни медиков, и заверять людей в том, что медицинская помощь в Украине предоставляется бесплатно.

Никто не решается высказать вслух очевидную истину: в нынешних социально-экономических условиях государство не в состоянии в полном объеме выполнять положение статьи 49 Конституции Украины в части предоставления бесплатной медицинской помощи в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Скажите, кто сегодня не платит за свое здоровье? Кто бесплатно покупает лекарства?

Скажу откровенно: бесплатной медицины не бывает. Абсолютно все требует человеческого времени, энергии и труда, которые, в конечном счете, выражаются денежным эквивалентом. «Бесплатность», скорее всего, является иллюзией, которая закрепилась в сознании населения.

Бесплатной она должна быть для больного. Но кто-то все же должен рассчитаться с медучреждением. Стоимость медицинских услуг должна возмещаться: для пенсионера — через пенсионный фонд, для ребенка — бюджетом района, где он живет, для работающего — работодателем, заключившим договор с медиками.

Все отрасли экономики развиваются по законам рынка, и только здравоохранение продолжает оставаться административным и управленческим бременем для государства. К чему это привело, каждый из нас может увидеть, зайдя в любую районную больницу, в тубдиспансер, родильное отделение вдали от областного центра.

Если кто-нибудь питает иллюзии по поводу перспектив системы Семашко в условиях Украины, то я настаиваю на том, чтобы представители всех ветвей власти признали, что эта система себя исчерпала. Пока мы честно не пойдем на такой непопулярный шаг, мы обрекаем систему здравоохранения на постепенное уничтожение. Это объективная реальность, и от нее никуда не деться.

Обеспечение гарантированного государством объема медицинской помощи может быть осуществлено путем согласования объемов государственных гарантий по предоставлению медицинской помощи с финансовыми ресурсами отрасли.

При нынешней, оставленной нам в наследство «советской» системе здравоохранения для ее цивилизованного существования денег никогда достаточно не будет. Даже при увеличении бюджетных отчислений в два-три раза. Государство не в состоянии содержать 1,2-миллионную армию медиков, соответствующие лечебные и научные медицинские учреждения на должном уровне.

Эксперты ВОЗ доказали, что потребность в первичной помощи наибольшая, в специализированной — несколько меньшая, а в высокоспециализированной — еще меньше. Однако распределение финансовых ресурсов в структуре расходов на охрану здоровья в Украине осуществляется с точностью до наоборот: доныне 80% ресурсов поглощает стационарная помощь, 15% — амбулаторно-поликлиническая, а на первичную остается только 5%.

Когда вместо своевременной и эффективной профилактики за потерю здоровья расплачиваются деньгами, это приводит к неоправданным экономическим потерям, которые могут достигать 12—14% ВВП. Такой нагрузки не выдерживают даже США. Основным приоритетом в этой стране уже давно стали программы популяризации здоровья, или укрепление здоровья здоровых.

Мы все осознаем, что национальное здравоохранение и медицинская помощь нуждаются в кардинальных изменениях, прежде всего в сфере их законодательного обеспечения, изменений в правоотношениях государства, медиков и пациентов.

В обществе сложилось толерантное отношение к необходимости введения института общеобязательного государственного медицинского страхования. Однако даже если соответствующие законы будут приняты в ближайшее время, реорганизация всей системы здравоохранения де-факто будет достаточно долговременным и болезненным процессом.

Но этого процесса не нужно бояться, как и нельзя его откладывать.

20 мая этого года в рамках акции «Три дня медицины в Киеве» в Верховной Раде Украины пройдут парламентские слушания на тему: «Пути реформирования здравоохранения и медицинское страхование в Украине». Это не первые слушания на данную тему и, возможно, не последние. Но именно на этих слушаниях я как инициатор их проведения надеюсь услышать однозначную позицию президента, правительства, Верховной Рады, Академии медицинских наук и медицинской общественности относительно их позиции по внедрению в Украине бюджетно-страховой модели финансирования здравоохранения.

На сегодня завершена длительная работа над новым законопроектом «О финансировании здравоохранения и обязательном социальном медицинском страховании», над которым работали народные депутаты — члены профильного Комитета ВР, члены совещательного совета при Комитете, представители Минздрава, общественных организаций. В этой версии законопроекта мы постарались учесть все замечания к уже существующим проектам законов, а также исключили все спорные моменты и четко прописали юридические и экономические механизмы его реализации.

Надеюсь, что вокруг данного законопроекта, который можно назвать компромиссным, объединятся и медработники, и политики, и все граждане Украины, поскольку от его принятия во многом зависит будущее Украины, будущее наших детей и внуков.

Уверена, что свои подписи под этим законопроектом поставят народные депутаты всех фракций и он будет внесен в сессионный зал не как политический, а как медицинский, как общегосударственный, поскольку здоровье населения для представителей власти — это не второй и не третий вопрос на повестке дня, а первый. Реформы в здравоохранении могут и должны стать объединяющим фактором для всех ветвей власти вне зависимости от политической и экономической конъюнктуры. Еще Сократ говорил: «Здоровье — еще не все, но все остальное без здоровья — ничто».

Татьяна БАХТЕЕВА,

народный депутат Украины, председатель Комитета по вопросам здравоохранения ВР Украины, заслуженный врач Украины www.zn.ua