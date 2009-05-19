Аллергия на излучение мобильных телефонов. Что это?

Сотрудник Каролинского университета в Стокгольме (Швеция) Олле Йоханссон опубликовал в журнале Pathophysiology работу под названием "Воздействие электромагнитных полей на иммунную систему - потенциальный фактор клеточных нарушений и снижения функции самовосстановления тканей, ведущий к заболеваниям и травмам".

Делается вывод о наличии особого их воздействия на иммунную систему человека - своеобразной аллергии на излучение. Учёт фактического появления в нашей жизни принципиально нового аллергена требует, как минимум, пересмотра существующих санитарных норм и глубокого анализа механизмов воздействия искусственных источников излучения на организм человека. Наиболее распространённым, мощным и опасно локализованным источником такого воздействия являются антенны мобильных телефонов.

Доктор Йоханссон обращает внимание на то, что иммунная система человека рассчитана на компенсацию воздействия на организм человека факторов, присутствующих в естественной среде обитания. Искусственные источники излучения обладают совершенно иными характеристиками. Справиться с их воздействием иммунная система человека, очевидно, неспособна.

Гипотеза воздействия излучения на иммунную систему человека предполагает, что результат последует неизбежно - однако проявится не специфическим образом (в виде роста заболеваемости, снижения общей сопротивляемости организма, и т.д.).

mk