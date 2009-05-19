Какова ситуация с заболеваемостью на грипп A(H1N1)?

По информации Оперативного штаба МЗ Украины по реагированию на ситуацию по распространению свиного гриппа в мире и координации действий относительно предупреждения заноса вируса в Украине, из 39 стран поступили официальные сообщения о 8480 случаях инфицирования гриппом A(H1N1).

Из Мексики поступило сообщение о 2895 подтвержденных случаях заболевания, в том числе 66 летальных. Правительство Соединенных Штатов Америки сообщило о 4714 лабораторно подтвержденных случаев заболевания людей, 4 из которых закончились летально. Канада сообщила о 496 лабораторно подтвержденных случаях заболевания людей, один из которых закончился летально. Коста-Рика сообщила о 9 лабораторно подтвержденных случаях заболевания людей, один из которых закончился летально.

Сообщения о лабораторно подтвержденных случаях без смертельного исхода поступили из Аргентины (1), Австралии (1), Австрии (1), Бельгии (4), Бразилии (8), Китая (5), Колумбии (11), Кубы (3), Дании (1), Эквадора (1), Сальвадора (4), Финляндии (2), Франции (14), Германии (14), Гватемалы (3), Индии (1), Ирландии (1), Израиля (7), Италии (9), Японии (7), Малайзии (2), Нидерландов (3), Новой Зеландии (9), Норвегии (2), Панамы (54), Перу (1), Португалии (1), Польши (1), Республики Корея (3), Испании (103), Швеции (3), Швейцарии (1), Таиланда (2), Турции (1), Соединенного Королевства (82).

В Украине случаев заболевания на грипп А не зарегистрировано.

Продолжается мониторинг за заболеваемостью на грипп и острые респираторные инфекции в Украине.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины продолжает проведение противоэпидемических мероприятий относительно лиц, которые прибывают в Украину из стран, на территории которых зарегистрированы случаи заболевания на грипп A (H1N1).

По данным Государственной пограничной службы Украины за последнее время всего пропущено через государственную границу на въезд в Украину лиц из 36 стран распространения гриппа типа А (Н1N1) – 19 922, из них граждан Украины – 9 113; иностранных граждан – 10 809.

Всего с 30 апреля по 18 мая 2009 года въехало в Украину – 161 011 лиц, из них граждан Украины – 72 648; иностранных граждан – 88 363, из них граждан Мексики – 29.

Лиц с симптомами, похожими на заболевание на грипп типа А (Н1N1) в пунктах пропуска через государственную границу ни среди граждан Украины, ни среди иностранных граждан не обнаружено.

moz.gov.ua