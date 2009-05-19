Американские сигареты курить опасно

Курить сигареты сегодня опаснее, чем несколько десятилетий назад... По крайней мере в США - из-за изменений в составе табачной смеси.

До половины случаев рака легких в стране имеют своей причиной эти перемены, заявил профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего Дэвид Бёрнс на встрече Общества по изучению никотина и табака.

Ученые не впервые приходят к выводу, что движение за низкое содержание смол в сигаретах, развернувшееся в 1960-х годах, привело к неожиданным последствиям. Был обнаружен рост случаев легочной аденокарциномы. Ранее рак легких возникал, как правило, в бронхах, а затем участились случаи рака в бронхиолах. Ученые связали это с тем, что курильщики, получив более мягкие сигареты, стали сильнее затягиваться.

Дэвид Бернс, в свою очередь, обнаружил, что в США легочная аденокарцинома регистрируется чаще по сравнению с Австралией, хотя обе страны переключились на более мягкие сигареты примерно в одно время. В США это 65-70% случаев рака легких, а в Австралии - 40%. Ученый уверен: это связано с тем, что австралийские сигареты содержат на 20% меньше нитрозаминов - известных канцерогенов.

Нитрозамины являются побочным продуктом промышленной обработки табака. Содержание этих веществ в сигарете варьируется в зависимости от сорта табака и способа производства сигарет.

Ученые, ознакомившиеся с исследованием, считают, что глубокое затягивание все-таки не следует сбрасывать со счетов. Кроме того, специалисты предупреждают, что снижение уровня нитрозаминов уменьшит риск развития аденокарциномы, но не сделает сигареты безопасными для здоровья.

Исследование готовится к публикации в одном из медицинских журналов.

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