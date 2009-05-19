Обама снова выступил в защиту абортов

Барак Обама получил в Университете Нотр-Дам в Индиане почетную докторскую степень.

Но решение администрации католического университета пригласить Обаму на церемонию вызвало осуждение у многих верующих, так как президент одобряет право на аборт.

Выступая перед аудиторией из 2900 выпускников, Обама признал, что стороны в споре об абортах вряд ли когда-нибудь смогут примириться, но у них есть и точка соприкосновения.

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