Обама снова выступил в защиту абортов
10:43, 19 мая 2009Страна
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Верующие осуждают президента
Барак Обама получил в Университете Нотр-Дам в Индиане почетную докторскую степень.
Но решение администрации католического университета пригласить Обаму на церемонию вызвало осуждение у многих верующих, так как президент одобряет право на аборт.
Выступая перед аудиторией из 2900 выпускников, Обама признал, что стороны в споре об абортах вряд ли когда-нибудь смогут примириться, но у них есть и точка соприкосновения.
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