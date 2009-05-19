Если давление понижено

Чаще в медицинской литературе можно обнаружить информацию, помогающую в борьбе с повышенным давлением, а вот что же касается пониженного, то рекомендаций практически не встретишь. Что же делать людям в этом случае? Ведь чаще всего советы сводятся к употреблению кофе.

Но, ведь не всем и не всегда оно может оказать действенную помощь, что же еще можно предложить в этом случае? В первую очередь, не стоит возлагать все надежды на этот прекрасный и ароматный напиток, так как избыточное употребление кофеина (более трех выпитых чашек кофе в день), может привести к обратному эффекту, то есть вы будете ощущать сонливость, вместо ожидаемого прилива сил.

Так что же является альтернативой? На три ближайших часа вам поможет взбодриться всего одна чашечка натурального кофе. Также, гипотоникам нужны постоянные источники витаминов, запасы которых они могут восполнить за счет употребления овощей, фруктов и ягод. Отлично повышают тонус черная смородина, лимоны, плоды шиповника, облепиха, морковь, говяжья печень, яйца, сливочное масло, красная и черная икра.

Поддерживать в тонусе сосуды можно за счет природных стимуляторов, таких как родиола розовая, женьшень, левзея, лимонник. Как правило, пониженное артериальное давление чаще встречается среди женской половины человечества, им рекомендуется воспользоваться наиболее действенным способом – заняться тренировкой сосудов, проводить которую можно в домашних условиях.

Такая тренировка включает в себя контрастный душ с последующим растиранием тела мягким полотенцем. Также, рекомендуется проведение несложной утренней гимнастики, которая не потребует больших затрат времени, достаточно ей уделять пять-семь минут, комната при этом должна быть хорошо проветренной.

Полезной будет повышенная физическая активность, так что не отказывайтесь от пеших прогулок, езды на велосипеде, посещения бассейна, так как эти нагрузки являются прекрасной тренировкой для сосудов.

Ну и, конечно же, большое значение имеет полноценный сон.

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