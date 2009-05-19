Сегодня - Международный день по борьбе с гепатитами

Сегодня отмечается Международный день по борьбе с гепатитами, объявленный Международным Альянсом по борьбе с гепатитами /World Hepatitis Alliance/, объединяющим более 200 ассоциаций больных гепатитами по всему миру. Во всемирном масштабе этот день отмечается второй год подряд.

Международная акция призвана повысить осведомленность мирового сообщества о проблеме распространения вирусных гепатитов. По словам специалистов, пока признание серьезности этой проблемы на государственном уровне не идет ни в какое сравнение с уровнем осведомленности о ВИЧ/СПИДе несмотря на то, что количество инфицированных и уровень смертности у этих болезней примерно одинаков.

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/, гепатит – это воспаление печени, в большинстве случаев вызываемое вирусной инфекцией. Существует пять основных вирусов гепатита, называемых типами А, B, C, D и E. Симптомы гепатита включают желтуху /пожелтение кожи и глаз/, темную мочу, чрезмерную усталость, тошноту, рвоту и боли в области живота.

Гепатит А и Е, как правило, вызывают загрязненные пищевые продукты и вода. Гепатит В, C и D обычно развивается в результате парентеральных контактов с инфицированными жидкостями организма /например, при переливании крови или инвазивных медицинских процедурах с использованием загрязненного оборудования/. Гепатит В передается также при сексуальных контактах.

Самый тяжелый тип вирусного гепатита – гепатит В. Неслучайно гепатит В прозвали «тихим убийцей», так как он протекает практически незаметно, но при этом нередко приводит к летальным последствиям. Так, вирус гепатита В в 100 раз заразнее вируса ВИЧ и является второй по распространенности причиной образования злокачественных опухолей в организме человека после табакокурения.

Гепатит В – широко распространённое инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением печени. Болезнь может протекать в виде острой или хронической инфекции. Хроническая форма инфекции – это наиболее распространённый вариант течения гепатита В. Острый гепатит В часто /в 85% - 90% случаев/завершается выздоровлением. У 10% заболевших острым гепатитом В инфекция принимает характер хронической.

По данным ВОЗ, вирусом гепатита В инфицировано около двух миллиардов человек в мире, а около 350 млн человек имеют хроническую инфекцию. По оценкам, 600 тыс людей ежегодно умирает от острой или хронической формы гепатита В. Около 25% взрослых людей, хронически инфицированных в детстве, позднее умирают от рака или цирроза /рубцевания/ печени, развивающихся в результате хронической инфекции.

В настоящее время во многих развитых странах /например, в странах Западной Европы и Северной Америки/ в большинстве случаев инфекция передается среди молодых людей при сексуальных контактах и использовании инъекционных наркотиков. Кроме того, риск инфицирования этим страшным вирусом является одним из основных профессиональных рисков, обусловленных инфекцией, для работников здравоохранения.

Основной метод профилактики гепатита В – вакцинация детей грудного возраста. Эта вакцина может вводиться в виде трех или четырех отдельных доз в рамках существующих графиков регулярной иммунизации. После проведения полной серии вакцин более чем у 95% младенцев, детей и молодых людей появляется защитный уровень антител.

Ранее выявление больных гепатитом и вакцинация являются на сегодняшний день основными методами предотвращения эпидемии этого опасного заболевания. Причем уверенность в том, что вы не инфицированы, – не только залог личного здоровья, но и безопасности окружающих людей.