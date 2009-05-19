В Греции подтвержден первый случай гриппа А/H1N1

Первый случай нового гриппа А/H1N1 подтвержден в Греции, заявил заместитель министра здравоохранения и социальной взаимопомощи Георгиос ПАПАГЕОРГИУ.

По его словам, как передает ИТАР-ТАСС, "вирус обнаружен у 19-летнего греческого студента, который недавно вернулся в Грецию из США".

Как сообщил Г.ПАПАГЕОРГИУ, "проверяются также члены семьи студента", который был отпущен после первых анализов домой, а затем госпитализирован.

Органы здравоохранения страны также предупредят пассажиров рейса из Нью-Йорка, которым заболевший прилетел в Грецию, сказал он.

Как отмечает NEWSru, Министерство здравоохранения и социальной взаимопомощи Греции сообщило, что "стратегических запасов" противогриппозных препаратов, в том числе Tamiflu, достаточно для лечения 12 процентов 11-миллионного населения страны. Две афинские больницы оборудованы для лечения нового гриппа.

Первый случай нового гриппа в Греции увеличил до 41 число стран, где появился новый грипп. От него уже погибли 74 человека.