Кокаин вызывает долговременные изменения в мозге

Американские исследователи выяснили, как кокаин меняет активность генов в мозге.

Исследование проводилось сотрудниками Медицинской школы Маунт-Синай при поддержке Национального института США по изучению проблем наркомании. Ученые использовали новый вид молекулярного анализа, чтобы установить изменения в генной активности у мышей, которым вводились дозы кокаина.

В частности, необходимо было выяснить, как изменяется количество белков (гистонов и транскрипционных факторов), которые связываются с ДНК и регулируют то, как читается генетическая информация в цепочке ДНК при создании комплементарной последовательности РНК.

Используя эти генетические маркеры, ученые установили, как наркотик влияет на критическую область мозга - так называемую зону вознаграждения. Оказывается, хроническое потребление кокаина активизирует семейство генов сиртуинов.

По мнению ученых, это исследование предоставляет фундаментально новую информацию о ряде генов, которые изменяются под действием кокаина. Возможно, в недалеком будущем медики научатся блокировать активность сиртуинов, устраняя тем самым тягу наркоманов к кокаину и лишая их удовольствия от его употребления.

Компьюлента