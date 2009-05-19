Чаепитие повышает производительность труда

Сотрудники ИТ-компаний, которые много общаются между собой в неформальной обстановке, и именно вживую, производительнее служащих, полагающихся в своём взаимодействии с коллегами лишь на телефоны, электронную почту, Facebook и так далее, или вовсе замкнутых. Это установили исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) и университета Нью-Йорка (New York University).

В качестве полигона для исследования авторы работы использовали некий колл-центр на Род-Айленде. Причина такого выбора в том, что производительность труда его сотрудников чётко измеряется и фиксируется в течение всего дня (это количество обработанных звонков и также выполнение ряда других задач).

Служащим центра учёные выдали индивидуальные социометры — носимые на шее приборчики размером с колоду карт. Каждый такой аппаратик оснащён акселерометром для записи движения, микрофоном для записи в память машинки основных характеристик речи (интонации и ритма, в частности), Bluetooth-передатчиком для обнаружения других социометров поблизости и определения его персонального номера и, наконец, ИК-сенсором для фиксации факта разговора глаза в глаза.

Приборы эти сотрудники центра носили изо дня в день, а собранные ими данные учёные проанализировали на компьютере. Так открылось социальное взаимодействие людей. Кто часто общается с коллегами, кто реже. Кто является "душой компании" (взаимодействует с наибольшим числом сослуживцев). Насколько вообще является сплочённой социальная сеть в данном коллективе (причём подразумевается общение людей далеко не только на темы "о работе"). И так далее...

Результаты этого опыта ещё не опубликованы, но общие выводы уже известны: чем активнее непосредственное общение людей, тем выше их производительность на рабочем месте.

Вероятно, такое общение, помимо разговоров на общие темы, помогает и в передаче полезной (в плане работы) информации, в решении каких-то проблем и так далее, — рассудили исследователи. Ну и общий климат в коллективе играет свою роль.

Экспериментаторы также заявили, что новый результат подтверждает выводы другого исследования на эту же тему (выполненного той же группой учёных). В ходе него было выяснено, что сотрудники ИТ-компаний, которые помногу общаются напрямую друг с другом, на 30% производительнее служащих, избегающих такого взаимодействия.

Авторы работы отмечают, что в новом опыте данные оказались схожими: служащие "тестового" офиса, входящие в состав дружеских компаний, оказались на 30% производительнее сотрудников колл-центра, чурающихся болтовни с коллегами.

Всё это, возможно, звучит не вполне современно, учитывая развитие телекоммуникационных технологий и рост популярности удалённой работы (телеработы). Между тем, как отмечает Пентленд, при "электронном" общении теряются многие важные сигналы — язык жестов, мимика.

Если вам кажется, что общие заключения учёных — очевидны, не торопитесь с выводами. На строгой научной основе связь живого общения и производительности труда в ИТ-сфере ещё вроде бы никто не доказывал.

Также американские учёные утверждают, что похожие исследования на эту же тему, выполняемые ранее, базировались на соцопросах, которые грешат неточностями. Ведь там данные о себе заполняют сами люди, склонные что-то забывать, что-то преувеличивать или скрывать. Здесь же картина общения была получена автоматически, что повысило её точность.

Membrana