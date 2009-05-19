Недоношенные дети подвержены риску дыхательных инфекций

Даже немного недоношенные дети гестационного возраста в 33-36 недель имеют повышенный риск респираторных инфекций, приводящих к пневмонии в детстве, согласно исследованию центра Kaiser Permanente /США/.

Специалисты выяснили, что риск дыхательных болезней выше у тех младенцев, которые подвергались в неонатальный период воздействию дополнительного кислорода или искусственной вентиляции лёгких. Педиатры обнаружили высокую вероятность развития дыхательных заболеваний даже у тех малышей, которые появились на свет на 37 неделе беременности. Обзор проводился среди 108 тыс. 794 младенцев за шестилетний период. По сравнению с детьми, родившимися на 38-40 неделе, организм 37-недельных новорожденных в большей степени был подвержен воздействию дыхательных вирусов - риск составлял 37%. В то же время малыши, родившиеся на 34-36 неделе, имели 70-процентный риск лёгочных инфекций.

Было зафиксировано, что дети, родившиеся на 41 неделе и более, наоборот были защищены от повреждения дыхательной системы и респираторного инфицирования на 14%. Даже после введения контроля за преждевременными родами акушеры всё равно отмечали, что недоношенные дети, получившие дополнительный кислород при рождении, на 50-120 процентов были подвержены острым дыхательным инфекциям в течение первого года жизни.

ami-tass.ru