От болезни Альцгеймера защитит работа до старости

Уход на пенсию в пожилом возрасте может отсрочить болезнь Альцгеймера, пишет в понедельник газета Times.

Согласно исследованию, которое было проведено в отношении 382 мужчин, если мужчина уходит на пенсию в 65 лет или позже, то у него есть все шансы, что если он даже и будет страдать болезнью Альцгеймера, то она проявит себя позже, чем у тех, кто заканчивает трудовой путь в 65 лет.

Об этом сообщила 18 мая британская газета Times со ссылкой на исследование проведенное специалистами университета Кардифа и Института психиатрии при Королевском колледже в Лондоне. Результаты этой работы публикует авторитетное медицинское издание International Journal of Geriatric Psychiatry.

В Великобритании около 700.000 человек страдают слабоумием, из них у 417.000 выявлена болезнь Альцгеймера. Ожидается, что в ближайшие десять лет слабоумие коснется еще одного миллиона человек. И это только на Британских островах.

Средний возраст выхода на пенсию для мужчин в этой стране - 63,3 лет. Средний возраст, с которого может начаться развитие болезни Альцгеймера - 75,6 лет.

newsland.ru