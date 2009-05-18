Обнаружены гены, отвечающие за репродукцию у женщин

Международная группа ученых обнаружила гены, определяющие время наступления и угасания репродуктивных функций у женщин. По словам исследователей, это открытие может помочь разработать методики лечения тех или иных нарушений репродуктивных способностей организма или связанных с ними заболеваний, таких как рак груди и остеопороз, уверены авторы пяти независимых статей, опубликованных в журнале Nature Genetics.

Как отмечают эксперты, продолжительность репродуктивного периода женщин до сих пор остается нерешенным научным вопросом, ответ на который можно получить, исследовав целый комплекс факторов - от индивидуальных генетических особенностей организма, до экологических условий и образа жизни, качества питания, здоровья и других. В этом контексте время наступления половой зрелости и менопаузы у женщин являются важными параметрами, которые, в частности, позволяют делать выводы о вероятности развития возрастных заболеваний, таких как остеопороз или рак груди.

Все группы, среди которых научные коллективы из Великобритании, США, Исландии, Нидерландов и Австралии, пришли к похожим выводам. Ученые проанализировали данные о наиболее распространенных вариациях ДНК среди нескольких тысяч женщин, проживающих в различных уголках мира, и сравнили их с данными о возрасте и времени наступления того или иного репродуктивного этапа.

Продолжительность репродуктивного периода женщин до сих пор остается нерешенным научным вопросомТак, четыре из пяти научных коллективов установили, что вариации ДНК в районе гена LIN28B приводят к изменению времени наступления первого менструального цикла, называемого менархе. Каким образом LIN28B влияет на время наступления менархе, ученым пока неизвестно. Этот ген отвечает за синтез белка, который в свою очередь контролирует количества и соотношения других белков, синтезируемых клетками организма.

Ряд предыдущих научных работ показал, что LIN28B каким-то образам влияет на рост человека, поэтому авторы работ полагают, что их открытие отчасти объясняет, почему девочки, рано вступающие в половую зрелость, обычно имеют небольшой рост, по сравнению с теми, у кого первый менструальный цикл приходит в более позднем возрасте.

Кроме того, исландской группе ученых удалось обнаружить гены, связанные с наступлением менопаузы. Возраст, в котором женщины переживают этот этап развития, составляет от 40 до 60 лет. Группа Кари Стефансон из Исландской компании eCODE Genetics, показала наличие в геноме людей генов, отодвигающих или наоборот ускоряющих проявление менопаузы на два года.

А одной из групп ученых, руководимой Кеном Онгом из Медицинского исследовательского совета при Эпидемиологической службе в Кембридже, Британия, удалось найти вариации ДНК, влияющие на менархе и находящиеся в хромосомах рядом с другими генами, связанными с развитием груди у девочек и ломкой голоса у мальчиков.

На прошлой недели сообщалось, что в ходе сравнительного анализа ген, имеющих отношение к грудным железам и молоку, у семи групп млекопитающих - коровы, утконоса, опоссума, собаки, мыши, крысы и человека-, ученые пришли к выводу: общий предок этих групп существовал на Земле около 160 миллионов лет назад.

rian.ru