Ледяной массаж – дешевое лекарство

На нашем теле расположено 24 тысячи холодовых рецепторов, а тепловых только 3000. И вполне естественно, что в течение многих веков люди научились не только защищаться от холода, но и использовать его в качестве лечебного средства. Речь идет не только прикладывании льда или снега к свежим ушибам и ранам, но и о комплексном воздействии на организм посредством криомассажа.

Специалисты восстановительной медицины и курортологии, например, вполне успешно практикуют «ледяной» массаж для лечения язв желудка и 12-перстной кишки. Криопакетом, охлажденным до минус 21-23 градусов, водят по голому животу пациента в течение 15 минут. Человек сначала испытывает холодовой шок, затем просто холод, а потом ему на смену приходит ощущение жжения и легкого онемения.

За время процедуры температура живота понижается до +15 - +18 градусов. Как показывает практика, язвы до 0,5 см заживают через семь-восемь сеансов. Более серьезные требуют уже 15 сеансов. И одно из главных условий успешного проведения процедуры то, что пакет не должен во время нее таять. Для этого в центре применяется специальный криораствор, разработанный профессором Олегом Кузнецовым.

Гастроскопические исследования пациентов показывают, что небольшие язвы заживают, даже не оставляя рубцов, а у прочих рубцы остаются меньше, чем при медикаментозном лечении. В идеале, язву можно вылечить только криомассажем и соблюдением диеты, но в жизни так почти не бывает – мало кто способен режимить самостоятельно без контроля со стороны.

Реакции организма на холод до конца еще не изучены. Но известно, что на пониженную температуру организм реагирует ускорением и усилением обменных процессов и выработкой собственного тепла, которое происходит одновременно с выбросом в кровь гормона радости – эндорфина.

Конечно, если наш организм охладить быстро и целиком, то ничего хорошего из этого не получится, поэтому лечебное охлаждение – это охлаждение медленное и лишь небольшого участка тела. По словам О.Кузнецова, криотерапия способна помочь в лечении колитов, запоров, трофических язв, нарушений мозгового кровообращения, некоторых заболеваний сердца и даже способствовать профилактике гриппа и ОРЗ.

Если, скажем, ребенку перед тихим часом в течение 15-30 секунд массировать подошвы ледяным пакетом, а затем надеть льняные носки и уложить спать, то у него повысится сопротивляемость организма к инфекциям, повысится общий тонус, улучшится сон и снизится агрессивность. Такой эксперимент был проведен в нескольких детсадах и в результате, во всех группах заболеваемость детей в период эпидемий ОРЗ и гриппа резко снизилась.

Ведь именно в подошвенной области у нас сосредоточено большое количество биоактивных точек, через которые можно влиять на весь организм.

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