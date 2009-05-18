Из-за вспышки гриппа H1N1 в Японии закрывают школы и банки

12:34, 18 мая 2009
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В Японии - резкий скачок заболеваемости

Число подтвержденных случаев заражения гриппом Н1N1 в Японии достигло 121 человека, заболевания регистрируются среди жителей страны, не выезжавших за рубеж, сообщает AFP. Вспышки заболевания зафиксированы в префектурах Хиого и Осака, большинство заболевших – школьники.

Резкий рост числа вновь диагностированных случаев гриппа H1N1 начался в Японии в субботу. Вплоть до конца прошлой недели в Японии насчитывалось всего четыре случая новой инфекции, выявленных у людей, вернувшихся из Мексики и США. Особое беспокойство местных эпидемиологов вызывает тот факт, что ряд заболевших не выезжали за границу, что свидетельствует о том, что по крайней мере часть заражений произошли на территории Японии.

Для предотвращения дальнейшего распространения вируса на северо-западе Японии закрываются детские сады и школы. Руководство японских компаний просит сотрудников брать больничный при появлении малейших признаков недомогания. Ряд фирм переведит персонал на режим удаленной работы. В стране резко возрос спрос на защитные маски и противовирусные препараты.

Впрочем, не смотря на экстренные противоэпидемические мероприятия, правительство Японии заявило в понедельник о том, что пока не собирается поднимать уровень угрозы эпидемии внутри страны и рекомендовать жителям профилактический прием противовирусных препаратов.

Напомним, что устойчивое распространение нового вируса гриппа в Японии или в любом другом региона мира за пределами Северной Америки, может стать достаточным основанием для введения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) шестого, самого высокого уровня угрозы пандемии гриппа.

medportal.ru

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