Грибы защищают от гриппа

Если вы боитесь заболеть гриппом, немедленно съешьте грибов. С таким советом выступили ученые из американского Университета Тафтса /штат Массачусетс/.

Дело в том, что в ходе новейших исследований было установлено: грибы обладают удивительной способностью вызвать массовую гибель вирусов и болезнетворных бактерий, они также укрепляют иммунную систему человека. Как оказалось, грибы активизируют работу цитокинов /cytokines/ - протеинов, "которые играют ключевую роль в защите организма человека от заражения вирусами, а также способны уничтожать клетки злокачественных опухолей", - пишет лондонская газета "Дейли мейл".

"Обнадеживающими" назвал выводы специалистов Университета Тафтса один из ведущих диетологов мира Глен Кардвел. "Грибы повышают защитные функции организма, это уже научный факт", - подчеркнул он.

itar-tass.ru