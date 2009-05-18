Оздоровление в мае

Как известно, самым красивым, самым солнечным и самым ароматным месяцем весны по праву считается май. Давайте поговорим о том, что нужно успеть сделать за этот месяц, какими чудесами природы нужно успеть насладиться, какие растительные запасы сделать.

В мае просто необходимо включить в свой рацион свежую траву. Именно в этом месяце травка будет наиболее полезной, сочной, богатой эфирными маслами, полезными микроэлементами и витаминами.

Расширив свое меню за счет съедобных дикорастущих растений, вы откроете перед собой замечательную возможность проводить кулинарные эксперименты, получить новые вкусовые впечатления.

Так, например, листья мяты, спорыша, тысячелистника, щавеля, первоцвета, можно спокойно добавлять в овощные салаты, окрошку, супы, а также просто использовать в качестве приправы, "оживляя" тем самым уже знакомые и давно вам известные блюда.

А вот распустившиеся цветы медуницы позволят вам незабываемо украсить свои салаты.

Некоторые растения можно добавлять в чай, для того чтобы придать напитку целебные свойства.

Например, специалисты убеждены, что душистый аромат жасмина успокаивает и благотворно влияет на органы дыхания.

Для того чтобы использовать эти полезные качества растения, его необходимо добавлять в чай.

Соберите молодые цветки жасмина, высушите их в тени и добавляйте в напиток непосредственно перед подачей.

Важно отметить, что все перечисленные компоненты необходимо собирать подальше от оживленных мест, автотрасс и водоемов со сточными водами.

В противном случае такие растения не только не пойдут вам на пользу, но и навредят вашему здоровью.

Хороши травки и для ухода за собой.

Так, например, в мае начинает цвести калужница. Это растение с давних времен использовали для ухода за волосами. Соберите лепестки калужницы и высушите их в тени.

Приготовьте из высушенных лепестков отвар и ополаскивайте волосы готовым отваром после мытья.

Это простое средство позволит вашим волосам в течение всего года оставаться блестящими, густыми и крепкими.

Не забывайте и про всеми любимую крапиву.

В конце мая необходимо собрать корни крапивы, промыть их, нарезать и высушить.

Одну столовую ложку высушенных корней крапивы необходимо заварить кипящей водой и настаивать в термосе в течение одного часа.

По истечении этого времени настой будет готов.

Средство следует в течение недели втирать в корни волос.

Этот рецепт позволит вам укрепить ваши волосы и придать им здоровый блеск.

Постарайтесь в мае, как можно больше времени проводить на свежем воздухе, желательно подальше от города. Особенно хорошо гулять после дождя, когда воздух становится еще чище и насыщеннее.

На лесной полянке вы вполне можете устроить для себя процедуру ароматерапии.

Например, присев на полянке рядом с ландышами, вдыхайте их божественный аромат.

Специалисты утверждают, что этот приятный запах улучшает концентрацию внимания и умиротворяет.

Успокаивающим эффектом также обладает запах молодых листьев березы.

Этот же аромат способствует снижению артериального давления, увеличивает жизненную емкость легких и улучшает проходимость бронхов.

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