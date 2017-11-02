За последнюю неделю в Украине ОРВИ заболели более 162 тысяч человек, из них 69 % - дети

По данным эпидемиологического надзора за 43 неделю 2017 года зарегистрировано 35 случаев гриппоподобных заболеваний, среди них больше всего детей 0-14 лет.

Читайте такжеВ Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ значительно ниже эпидемического порога

Как сообщили УНИАН в Украинском центре по контролю и мониторингу заболеваний, на отчетной неделе в лечебные учреждения госпитализированы 18 человек, состояние здоровья которых определено как тяжелая острая респираторная инфекция.

За отчетную неделю в Украине и ОРВИ заболели 162 664 человек, из них 69,2 % дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Украины 420,8 на 100 тысяч населения, что соответствует картине прошлого сезона.

Самый высокий показатель заболеваемости на грипп и ОРВИ зарегистрировано в Киевской – 731,8, наименьший – в Тернопольской областях – 215,4 на 100 тыс. населения.

Наиболее уязвимой категорией на 43 неделе остается детское население в возрасте 0 - 4 и 5 - 17 лет. Соответственно дети являются самой большой долей среди всех госпитализированных.

На 43 неделе летальных случаев из-за осложнения от гриппа не зарегистрировано, сообщили в Центре гриппа.