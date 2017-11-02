Минздрав призывает украинцев сообщать об отсутствии вакцин в больницах

Как отметили УНИАН в Минздраве, повышение уровня охвата иммунизацией в Украине является вопросом национальной безопасности. Прививки – единственный действенный способ защитить ребенка от инфекционных болезней. Особенно сейчас, когда в Украине регистрируются такие опасные болезни, как корь, коклюш или столбняк.

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Минздрав ежемесячно обновляет информацию об остатках вакцин, предоставляемых государством безвозмездно, во всех регионах: https://goo.gl/J2jU3E. Если вы увидели, что в вашем регионе вакцина есть, но в вашем учреждении здравоохранения ее нет, обратитесь к органам управления на местах.

Минздрав призывает регионы ответственно относиться к расчетам потребности вакцин, эффективно распределять препараты между лечебными учреждениями, следить за их наличием и вовремя обращаться в Минздрав, если нужных вакцин нет. Об отсутствии вакцин просим сообщать и родителей – в форме: https://goo.gl/forms/EveYtAMoF5VBw9fr2.

Сейчас все вакцины имеющиеся в регионах Украины, кроме инъекционной вакцины для профилактики полиомиелита, которая закончилась в 5 регионах из-за неправильно сформированного запроса на закупку. Эти вакцины дозаказано. Учитывая длительный цикл производства (18-24 месяцев), а также дефицит этих вакцин на мировом рынке, их появление может занять некоторое время.