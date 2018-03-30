Рожистое воспаление кожи: как лечить и предупредить рецидивы?

Рожистое воспаление кожи, или рожа - общее острое инфекционное заболевание с явлениями ограниченного воспаления кожи. Болезнь склонна к рецидивам, т.е. к повторному возникновению. Возбудитель заболевания – гемолитический стрептококк, реже болезнь вызывается стафилококками.

Источником инфекции является больной человек или носитель стрептококка.

Возбудитель попадает в толщу кожи через потертости, опрелости, ссадины, царапины, расчесы, трещины, области грибкового поражения и даже через незаметные нарушения ее целостности. Нередко возбудитель переносится самим больным при наличии у него другого стрептококкового заболевания. Болезнь возникает только при снижении сопротивляемости организма под действием каких-либо неблагоприятных факторов. Рожей чаще болеют женщины и лица пожилого возраста.

Рецидивы рожи возникают обычно на том же месте. Это обусловлено наличием здесь хронического нарушения лимфатического оттока и развитием в этом участке кожи повышенной чувствительности к возбудителю или сохранением его там в "дремлющем" состоянии. Рецидивированию рожи способствуют недостаточное и неправильное лечение. Рецидив, как правило, возникает без предшествующей травмы.

Иммунитета после рожи не возникает. Наоборот, может развиться повышенная чувствительность к стрептококку.

Как правило, инфицированию стрептококками подвергается поврежденная кожа. В отдельных случаях заболевание возникает и без нарушения целостности покровов. Микробы попадают на кожу от людей, являющихся источником гноеродных микробов, или же проникают различными путями (с током крови, воздушно-капельно, посредством контакта) из очагов собственного организма. Во всех случаях обязательным условием для возникновения заболевания является наличие к нему предрасположенности.

Воздействие возбудителя при роже проявляется местными и общими изменениями в организме. Местный процесс проявляется воспалением кожи, сопровождается покраснением и отеком пораженных участков кожи и подкожной клетчатки. В патологический процесс также вовлекаются лимфатические (лимфангит), артериальные (артериит) и венозные (флебит) сосуды. Общее действие стрептококковой инфекции при роже проявляется лихорадкой, интоксикацией, токсическим поражением внутренних органов. Распространяющиеся по лимфатическим и кровеносным сосудам стрептококки при определенных условиях могут вызывать вторичные гнойные осложнения.

Симптомы и течение: инкубационный период длится от нескольких часов до 2-3 суток. Обычно рожа начинается остро: температура тела быстро повышается до 39-40о С, появляется слабость, разбитость, боли в мышцах туловища и конечностей, головная боль, тошнота, иногда рвота.

В области пораженного участка кожи вначале появляются лишь зуд, чувство жжения. Через 10-24 ч от начала болезни возникает боль, чувство жара, затем красное пятно, которое быстро, в течение нескольких часов, путем периферического роста увеличивается в размере. Пораженный участок кожи розового или ярко-красного цвета, имеет четкие, но неправильные края в виде "языков пламени", слегка возвышается. При поражении век, губ, половых органов, пальцев наблюдается выраженный отек. Кожа в зоне воспаления напряжена, горячая и резко болезненная при прикосновении.

Рожистое воспаление кожи чаще всего возникает на лице, в области краев носовых отверстий, носогубных складок, спинке носа, на одной или обеих щеках в форме бабочки, у углов рта и наружного слухового прохода, а также на волосистой части головы. Несколько реже оно наблюдается на ногах, еще реже - в других областях.

Возможно образование мелких и крупных пузырей, наполненных прозрачным, гнойным или кровянистым содержимым. Обычно пузыри лопаются, вытекающая жидкость ссыхается в корки. После отторжения корок видна молодая нежная кожа. Длительность лихорадочного периода колеблется от 2 до 10 дней и зависит от начала лечения и тяжести болезни. Поражение кожи сохраняется в течение 5-15 суток.

Рецидивы рожи могут возникнуть в период от нескольких дней до 2 лет после предыдущего заболевания.

При частых рецидивах рожи лихорадка небольшая в течение 1-2 дней, самочувствие больного остается удовлетворительным, поражение кожи в виде отдельных неярких пятен без отека.

Осложнения: возможно появление гнойных осложнений: абсцессов, флегмон, отитов, тромбофлебитов. При нарушении лимфооттока (при повторных заболеваниях рожей) развивается слоновость, особенно на нижних конечностях.

Лечение: В остром периоде болезни, а при поражении ног - в течение всего периода заболевания, рекомендуется постельный режим. При тяжелом течении заболевания, наличии сопутствующих заболеваний (сахарный диабет и др.), преклонном возрасте, частых рецидивах болезни показана госпитализация.

Назначаются антибактериальные препараты (антибиотики), наиболее эффективна группа пенициллина (Бензилпенициллина натриевая соль) Могут быть использованы пролонгированные (длительного действия) препараты пенициллина - Бициллин, Ретарпен, Экстенциллин, лучше в виде внутримышечной инъекции по окончании лечения бензилпенициллином. Имеются препараты пенициллина, предназначенные для приема внутрь - Оспен-750 сироп, при аллергии к пенициллину, применяются Эритромицин, Сумамед, Зимакс. Сульфаниламиды и тетрациклин при лечении рожи не применяются, так как к ним стрептококки не чувствительны.

В лихорадочный период рекомендуется обильное питье. Жаропонижающие препараты (Панадол, Тайленол, Калпол, Мексален, Эффералган-УПСА) следует принимать при температуре тела 39 о С и выше. Показан прием поливитаминов – Пиковит, Суправит, Витрум, Мульти-табс, Юникап, Ревит и др.

Местные процедуры при роже не рекомендуются. Для улучшения заживления ран (особенно при образовании пузырей) применяется Куриозин

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