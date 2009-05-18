Фолиевая кислота в 2 раза снижает риск преждевременных родов

Женщины, которые принимают фолиевую кислоту по крайней мере за год до беременности, в два раза уменьшают риск преждевременных родов.

Исследование Университета Техаса, в котором приняли участие свыше 38 тыс. женщин показало, что своевременный приём фолиевой кислоты понижает вероятность рождения ребёнка раньше срока на 50-70 процентов, независимо от возраста, расы роженицы или других факторов. Кроме того, благодаря добавкам кислоты удалось уберечь младенцев, находящихся в особой группе риска преждевременных родов, от церебрального паралича, умственной отсталости, хронических лёгочных заболеваний и слепоты. Акушеры получили очень точные доказательства пользы фолиевой кислоты, принимаемой не менее чем за год до беременности, для нормальных родов. Вещество позволяло сократить до 70% роды на 20-28 неделе беременности и на 50% - от 28 до 32 недель.

Ранее врачи открыли, что если женщина будет принимать витаминную добавку до начала беременности и в течение первого триместра, фолиевая кислота позволит избежать серьёзных врождённых дефектов, включая повреждения головного и спинного мозга. Новое исследование обнадёжило медиков: благодаря раннему употреблению фолиевой кислоты можно уберечь младенческое здоровье от опасных болезней. Американские терапевты считают, что каждая женщина детородного возраста должна принимать по 400 микрограммов фолиевой кислоты ежедневно. Питательным веществом особенно богаты зелёные лиственные овощи, бобовые и печень.

ami-tass.ru