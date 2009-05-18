Житомирщина: собрано около 80 тыс грн на медоборудование

В Житомирской области волонтеры областного штаба Всеукраинской благотворительного фонда «Сердце к Сердцу» собрали около 80 тыс. грн. на медоборудование для больниц - вдвое больше, чем в прошлом году.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил координатор Житомирского штаба фонда «Сердце к сердцу» Влад ПУЧИЧ.

«Мы провели IV Акцию общественного сбора средств на медоборудование. В течение последней недели в Житомире активно действовали волонтеры фонда „Сердце к сердцу”. Они в рамках этой благотворительной акции собирали деньги на закупку офтальмологического оборудования для детской областной больницы», - рассказал В.ПУЧИЧ.

По его словам, завершающим этапом акции в Житомире стал благотворительный концерт и флеш-моб, во время которого 200 житомирян создали на главной площади города огромное сердце.

В.ПУЧИЧ убежден, что это “житомирское сердце” может попасть в книгу рекордов Украины.

«В области прошел настоящий праздник благотворительности, в ходе которого на улицы городов и поселков вышло свыше 1000 волонтеров. Акция состояла из двух этапов. В рамках первого этапа продолжался сбор средств в школах, предприятиях, организациях. К нему присоединились житомирские магазины «Подарки», «Шарм», кофейня «Прокофий», частные клиники «Медибор», развлекательный комплекс «ФОК» и другие. В рамках второго этапа средства собирали на улицах Житомира и других городов»,- сказал В.ПУЧИЧ.

Он отметил, что во время акции в Житомире открыли фотовыставку «Детские глаза», провели вечер видео-поэзии. Также состоялся большой концерт известных житомирских танцевальных коллективов, выступление команд КВН, конкурс мини-мисс, выступление рок-групп, а в торговом комплексе прошел семейный праздник с конкурсами и розыгрышами призов.

В.ПУЧИЧА дополнила председатель Житомирской молодежной общественной организации людей с недостатками зрения «Генерация успешного действия» Виктория ШЕВЧУК, которая убеждена, что если бы в свое время в житомирских больницах было то оборудование, на которое собирали средства, то у многих детей области не было бы проблем со зрением.