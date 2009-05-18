Детей нужно спасать от плохого Интернета

Организация Объединенных Наций сегодня во Всемирный день электросвязи и информационного общества призывает политиков и промышленников оградить детей от негативной информации в Интернете.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Представительства ООН в Украине.

Как отмечается в обращении, "виртуальный мир имеет захватывающие возможности для воспитания детей и предоставления им помощи в росте и превращении в творческих, производительных взрослых. Вместе с тем мы должны помнить о ловушках, которые могут оставить в них след на всю жизнь. Призываем политиков и лидеров промышленности найти способы, позволяющие сделать этот виртуальный мир, который быстро эволюционирует, безопасным для каждого".

При этом авторы документа напоминают, что в Конвенции ООН о правах ребенка признается право на образование и доступ к информации, а также право принимать участие в играх и развлекательных мероприятиях. Эта Конвенция также предоставляет ребенку защиту от всех форм эксплуатации и от склонения к любой незаконной деятельности. "Наша обязанность – обеспечить тщательное применение положений Конвенции, чтобы дети могли безопасно обращаться к Интернету и другим интерактивным ресурсам, не боясь стать жертвой беспринципных хищников", - отмечается в обращении.