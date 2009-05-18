Продукты, помогающие худеть

Если вы страдаете лишним весом, то ускорить процесс похудения вам помогут продукты, о которых пойдет речь в этой статье. Включайте их регулярно в свой пищевой рацион, результат будет обязательно заметен. В этот список входят в основном продукты растительного происхождения (за небольшим исключением), тем не менее, они являются сытными, их вполне можно использовать в качестве перекусов в перерывах между основными приемами пищи.

И так, давайте же познакомимся с этими чудо-продуктами. Способствует улучшению пищеварительного процесса инжир, так как в нем много ценных балластных веществ.

Достаточно употребить пару-тройку плодов, как вы заметите, что чувство голода отступило. И хоть инжир относится к разряду сильно сладких продуктов, зато в нем совершенно не содержится жира, а это значит, что калорий в нем немного.

Его хорошо добавлять на завтрак в мюсли.

Если вы не в состоянии отказать себе в лакомствах, то их вполне могут заменить яблоки и груши, ведь эти фрукты богаты пектином, представляющим собой балластное вещество, которое способно, практически при нулевой калорийности, наполнить желудок и поддержать уровень сахара в крови. Если же при употреблении этих фруктов вы еще будете и тщательно их пережевывать, то быстрее создадите эффект насыщения. Помимо того, что яблоки и фрукты прекрасно служат в качестве перекусов, они еще и являются прекрасными источниками витаминов и энергии, поэтому их хорошо брать с собой, отправляясь в дорогу.

Если прислушаться к мнению специалистов, то они утверждают, что в качестве перекуса между основными приемами пищи очень хорошо использовать арахис.

Достаточно регулярно употреблять по десять-двенадцать ядрышек, чтобы избавиться от чувства голода и не набрать лишних калорий. Также, арахисовые орешки на одиннадцать процентов ускоряют обмен веществ, а жирные кислоты, содержащиеся в них, понижают уровень холестерина в крови. Есть еще одна тонкость, которую следует учитывать, старайтесь покупать неочищенный арахис, так как процесс очистки замедляет скорость поглощения орешков, и помните, что в ста граммах этого продукта содержится 560 ккал.

Что же касается кедровых орешков, то они способны тормозить аппетит, они содержат в своем составе пиноленовую кислоту, которая и выступает в качестве такого «тормоза». Достаточно съедать за полчаса до еды по чайной ложечке кедрового лакомства, тем более, что орешки хороши не только в качестве перекуса, но и являются прекрасным дополнением к овощным салатам. Если же продолжать разговор о пользе кедровых орешков, то следует отметить их богатство насыщенными белками, что выгодно отличает их от других собратьев по ореховому царству.

Но, это не единственные продукты, которые могут помочь нам в борьбе с лишними килограммами, нельзя не упомянуть об обезжиренном твороге, белок которого легко усваивается нашим организмом и дает длительное ощущение насыщения.

Обусловлено это тем, что процесс переваривания белков организмом требует больших затрат калорий, чем переваривание жиров и углеводов. На завтрак можно приготовить прекрасное легкое блюдо из взбитого творога и газированной воды, взбитых вместе, чтобы получить творожный крем, который можно наносить на тосты.

Также, следует упомянуть о холодных супах, которые способствуют расходу калорий. Ведь суп способен обеспечить организм жидкостью и наполняет желудок, помогая преодолеть чувство голода. А тот факт, что холодная пища требует нагревания до температуры тела, способствует тому, что на нагревание затрачивается дополнительное время, насыщение более продолжительно по времени, чем при потреблении горячей пищи, да еще для разогрева требуется потребление большего числа калорий. Если же у вас нет возможности съесть холодный суп, то его вполне можно заменить стаканом томатного сока или же любого другого овощного сока с добавлением зелени.

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