Днепропетровщина: разоблачены махинации с инсулином

15:40, 15 мая 2009
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Безосновательно увеличена потребность

В Днепропетровской области работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачены должностные лица одного из структурных подразделений облгосадминистрации, которые в нарушение расчета определенной потребности лекарственных препаратов (инсулинов) безосновательно увеличили ее, необоснованно изменив спецификацию.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, отмеченные должностные лица заключили соглашение на поставки инсулина производства открытого акционерного общества на общую сумму 9,8 миллиона гривен и провели регистрацию юридических обязательств в органах Государственного казначейства на перечисление указанной суммы без согласования с главным распорядителем бюджетных средств. Прокуратурой области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

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