Из-за послеродовой депрессии мать с ребенком выбросилась с 8 этажа

Молодая мама выбросилась с 6-месячным сыном с балкона дома на ул. Радужной, 2. К этому страшному шагу женщину подтолкнула послеродовая депрессия, информирует Газета по-киевски.

Муж пострадавшей рассказал, что после родов она стала вести себя странно, и психиатр предложил направить ее на лечение в стационар, – говорит пресс-офицер Днепровского райотдела Наталья Стаценко. Именно после упоминания о психиатрической лечебнице женщина выпрыгнула из окна, прижав ребенка к груди. Чудом оба остались живы. Малыш сейчас в «Охмадете».

Женщину спасло то, что она упала на мягкую землю газона и не попала на невысокую ограду как раз перед балконами. Попади она на ограждение – исход был бы однозначен. Как рассказали «Газете...» в отделении реанимации «Охмадета», состояние мальчика стабильное, он идет на поправку. «Все будет хорошо, – уверены медики. – Он обязательно поправится». О состоянии матери пока ничего неизвестно.