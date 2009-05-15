Как психические травмы влияют на потомство

Группа ученых из Израиля и США показала на опыте, что потомство самок млекопитающих, испытавших сильный стресс до начала беременности, значительно отличается от потомства животных, жизнь которых протекала спокойно.

Для проведения экспериментального исследования были выбраны крысы - социальные животные, во многом напоминающие людей. Участвовавшие в опытах крысы были разделены на три группы: представители первой помещались в стрессовые условия за две недели до спаривания, что давало самкам возможность "прийти в себя". Вторая группа подвергалась подобному воздействию в течение недели, предшествовавшей спариванию. Животные третьей, контрольной, группы наслаждались спокойным существованием. Через 60 дней после родов ученые провели оценку социального и эмоционального поведения потомства.

Как выяснилось, животные, выношенные самками из первой и второй групп, отличаются друг от друга и от потомства третьей группы, причем конкретные проявления этих психологических несоответствий варьируются в зависимости от пола детеныша.

Потомство самок, переживших нервное потрясение, проявляло сниженную социальную активность: эти крысы проводили гораздо меньше времени во взаимодействии со своими собратьями. Кроме того, женские особи демонстрировали явные признаки тревожности, в то время как мужские оставались более спокойны.

Для потомства животных из второй группы была также характерна гиперактивность. "Всем хорошо известно, что курение вредит развитию плода, а потому на время беременности мать должна отказаться от этой вредной привычки, - говорит один из авторов работы, Миха Лешем, представляющий Университет Хайфы. - Мы же показали, что психологическое потрясение, пережитое самкой задолго до зачатия, отражается на ее потомстве. Аналогичные эффекты, скорее всего, обнаружатся и у людей; к примеру, у тех детей, чьи матери прошли войну".

compulenta.ru