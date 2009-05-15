Пляжи Крыма не готовы к курортному сезону

Большинство пляжей Крымапока не готовы к курортному сезону, заявляют в республиканской санэпидемстанции.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе главный санитарный врач Крыма Мария КРОВЯКОВА сказала: «На сегодняшний день пляжи почти не готовы». Из 379 пляжей только около 5% предъявили в СЭС документы на подписание паспортов.

М.КРОВЯКОВА также отметила, что если пляж не готов к работе, то СЭС не выдает паспорт курортно-туристическим объектам, которым он принадлежит. «Если оно (пансинат, санаторий, база отдыха) готово в целом, то без готовности пляжей мы не выдаем паспорт на этот санаторий», - сказала главный санитарный врач Крыма.

Напомним, Ялта и Евпатория открыли курортный сезон 1 мая.