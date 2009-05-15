Диагноз "алкоголизм" можно установить по одному вопросу

Американские медики взяли на вооружение "главный вопрос", с помощью которого возможно быстро узнать, является человек алкоголиком или нет.

В конце 2008 года Национальный Институт Исследований Злоупотребления Алкоголем и Алкоголизма порекомендовал специалистам задавать следующий вопрос людям, которые, потенциально могут страдать от злоупотреблений спиртным:

"Сколько раз в течение года вы выпивали более четырех (для женщин) или пяти (для мужчин) порций алкоголя в день?".

Под одной порцией алкоголя традиционно понимается одна рюмка крепкого спиртного напитка, бокал вина или стакан пива. Считается, что максимально допустимым уровнем потребления для здорового совершеннолетнего мужчины моложе 65-ти лет является не более 4 порций в день и не более 14-ти порций в неделю, для женщин, соответственно, 3 и 12.

Исследование Бостонского Медицинского Центра, которое было проведено в клиниках Бостона и описано в журнале Journal of General Internal Medicine, показало, что одного этого вопроса достаточно для правильной постановки диагноза.

В то же время, по канонам американского Министерства Здравоохранения, алкоголиком считается тот человек, который:

- испытывает постоянную тягу к выпивке,

- неспособен ограничить себя в процессе употребления алкоголя,

- испытывает физическую тягу к алкоголю (отказ от выпивки приводит к появлению различных симптомов, например, насморку, потению, дрожи в ногах и пр.)

- выработал привыкание к алкоголю, ему требуется постоянное увеличение дозы спиртного.

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